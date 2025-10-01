Le PSG renverse le FC Barcelone dans les ultimes minutes !
FC Barcelone – PSG : Nuno Mendes rend hommage au groupe, Koundé s'incline devant Paris

William Tertrin
1 octobre 2025

Les réactions de Nuno Mendes et Jules Koundé après la victoire du PSG face au FC Barcelone en Ligue des Champions.

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain a confirmé son statut en Ligue des Champions en s’imposant 2-1 sur le terrain du FC Barcelone, même avec de lourdes absences. Mené dès la 19e minute, le jeune Senny Mayulu a égalisé, tandis que le supersub Gonçalo Ramos a donné la victoire dans les ultimes instants. À la fin de la rencontre, Nuno Mendes, élu homme du match, a tenu à mettre en avant l’importance des jeunes talents alignés par Luis Enrique.

« C’était un bon match, serré. On croit toujours en nous, même avec les joueurs blessés. Ceux qui ont joué aujourd’hui ont été tops. Senny (Mayulu), le jeune Quentin (Ndjantou Mbitcha) qui est entré. Ils sont là pour nous aider et faire ce qu’on a à faire: jouer au foot. On a montré notre travail. Même avec les blessures, on était au top », a confié Nuno Mendes sur Canal+. Le Portugais voit dans cette victoire un exemple de la mentalité du PSG, digne d’un champion d’Europe : « On peut dire oui. Ça va être plus compliqué cette année, car tout le monde veut jouer contre nous. On joue toujours pour gagner et aujourd’hui c’était un bon exemple. »

Koundé reconnaît la supériorité du PSG

Du côté du Barça, la désillusion est totale. Les Catalans ont subi une défaite à domicile qui met en lumière certaines lacunes. Jules Koundé, le latéral français, a livré son analyse avec franchise. « Ce qu’il nous a manqué ? Je pense le contrôle du ballon, ils ont été supérieurs physiquement. On n’a pas réussi à presser comme on le voulait. Aussi à souligner qu’ils ont fait une très bonne prestation. Pas surpris, on connaissait la qualité de cette équipe qui est en pleine confiance, qui a des joueurs de qualité. Aujourd’hui, ils ont montré qu’ils étaient champions d’Europe. Ils ont tout simplement été meilleurs ce soir », a reconnu Koundé au micro de Canal+.

Avec cette victoire sur le fil, le PSG a donc plus que jamais affirmé son statut de champion d’Europe, capable de faire la différence même lorsque l’effectif n’est pas au complet.

FC BarceloneLigue des championsPSG
#DÉCLARATIONS

