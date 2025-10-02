OM : la surprise Vermeeren partie pour s’inscrire dans la durée à Marseille ?
PSG : 2 Parisiens se payent Yamal pour ses provocations

Nuno Mendes a fini par dominer Lamine Yamal après un début impressionnant du Barcelonais.
Raphaël Nouet
2 octobre 2025

Après la victoire parisienne à Barcelone, Vitinha et Gonçalo Ramos ont été interrogés sur les messages de Lamine Yamal sur les réseaux sociaux. Leur réponse est magistrale.

Pendant vingt minutes, hier, Lamine Yamal a donné l’impression que Barcelone-PSG (1-2) allait être un one man show. La première percussion de l’ailier catalan a été phénoménale puisqu’il a passé en revue la moitié de ses adversaires. Il a également délivré un amour d’ouverture en profondeur d’un extérieur du pied gauche pour Torres, qui a dribblé Chevalier mais a vu son tir repoussé par Zabarnyi. Mais le show n’a pas duré plus longtemps. Titularisé pour la première fois depuis trois semaines, Yamal a manqué de souffle, surtout que Mendes et toute l’équipe l’ont bien pris. Et au final, après ces premières étincelles, c’est Paris qui a mis le feu.

« On n’en a rien à foutre ! »

Avant le coup d’envoi, le Barcelonais avait posté des messages sur les réseaux sociaux pour dire que sa « mission » reprenait au PSG, sous-entend que les Parisiens devaient craindre le pire. Ils sont venus, ils ont vu, ils ont vaincu. Et au coup de sifflet final, ce sont eux qui pouvaient chambrer. Interrogé sur le sujet, Vitinha a ainsi déclaré : « Ça arrive parfois. Il y a souvent des déclarations avant les matchs et ça peut se passer. Nous, on n’en a rien à foutre. On s’en fout, on veut juste jouer le match, on a gagné et on est content pour ça ».

Buteur à la dernière minute, Gonçalo Ramos a été plus direct en s’adressant à Yamal : « On est les champions d’Europe, je ne peux pas dire plus que ça. Si tu es le meilleur, tu dois le montrer sur le terrain, pas parler ».

FC BarceloneLigue des championsPSG
