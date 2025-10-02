Nouveau revers pour l’OM et le RC Lens dans leur quête de changement à la LFP

Ce jeudi, le président du LOSC, Olivier Létang, a été élu président du collège Ligue 1. Or, il est favorable à Vincent Labrune et à Nasser al-Khelaïfi. La révolution espérée par l’OM et le RC Lens attendra…

Il y a une élection, ce jeudi, à la Ligue. Il s’agissait d’élire le nouveau président du collège Ligue 1. D’un côté, Olivier Létang (LOSC), très proche de Vincent Labrune et de Nasser al-Khelaïfi puisqu’il a travaillé au PSG. De l’autre, Pierre Ferracci, davantage dans le camp des putschistes marseillais et lensois. Et c’est le Lillois qui a été élu à 10 voix contre 7, avec 1 abstention.

Le coup d’Etat a échoué !

Avec cette nomination, on peut dire que la tentative de « coup d’Etat » de Pablo Longoria et Joseph Oughourlian pour faire tomber Labrune a échoué. Les dirigeants de l’OM et du RC Lens voulaient en finir avec un dirigeant contesté pour son bilan catastrophique mais également avec la mainmise du PSG sur les instances. Il faut croire que Labrune et al-Khelaïfi avaient plus d’amis que prévu au sein des dirigeants du football français…

Renforcée par la création de Ligue 1+, qui obtient de très bons résultats, la LFP va continuer avec Vincent Labrune aux commandes et l’ombre de Nasser al-Khelaïfi, qui valide (ou pas…) toutes les grandes décisions.