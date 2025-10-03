Scandale en Espagne : la convocation de Lamine Yamal par la Roja fâche le Barça

À peine de retour de blessure, Lamine Yamal voit son nom figurer sur la liste de la Roja pour les prochains rendez-vous internationaux. Cette décision, imposée par Luis de la Fuente, a allumé la mèche d’un nouveau conflit explosif entre le FC Barcelone et la Fédération. Entre inquiétudes médicales, pressions institutionnelles et enjeux personnels, la tension s’installe à tous les étages du football espagnol.

Pourquoi la convocation de Lamine Yamal fait polémique

Il n’aura suffi que de 90 petites minutes disputées en club pour que Lamine Yamal, 18 ans, soit propulsé dès sa convalescence en sélection nationale. Le staff médical blaugrana s’inquiète d’une potentielle rechute, alors que la précédente trêve avait déjà laissé des traces, accentuant l’agacement de l’encadrement de Flick.

Lamine Yamal revient d’une blessure à l’aine, aggravée lors de la dernière fenêtre internationale

revient d’une blessure à l’aine, aggravée lors de la dernière fenêtre internationale Sa présence risque de le sur-exposer après un retour express

La décision de la Fédération espagnole va à l’encontre des recommandations du Barça

Un choix qui prend un tour polémique à la lumière des précédents. De nombreux observateurs s’interrogent désormais sur la gestion de la santé de la nouvelle pépite catalane et sur les priorités de la sélection espagnole.

Barça vs. sélection espagnole : une tension persistante

La tension ne date pas d’hier. Le dernier rassemblement avait déjà laissé un goût amer au FC Barcelone. Suite à l’aggravation de la blessure de Yamal, le club avait multiplié les protestations, allant jusqu’à déposer une plainte officielle auprès de la Fédération. La situation s’est envenimée depuis que le Barça doit gérer une cascade de blessés.

Pour le staff du club, la santé de Yamal prime sur toute logique sportive. Mais du côté de la sélection, c’est le contraire : le talent du prodige est jugé indispensable pour les deux prochaines rencontres décisives contre la Géorgie et la Bulgarie.