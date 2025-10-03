ASSE : Dall’Oglio règle ses comptes avec Kilmer Sports
OM : Vermeeren lance un énorme avertissement avant Metz !

OM : Vermeeren lance un énorme avertissement avant Metz !
Louis Chrestian
3 octobre 2025

Arrivé cet été à l’Olympique de Marseille, Arthur Vermeeren s’impose peu à peu comme un maillon essentiel du milieu olympien. À la veille d’un déplacement périlleux à Metz, le jeune Belge s’est confié sur son intégration, ses qualités et les ambitions collectives du club phocéen.

Un groupe solide et une complicité avec O’Riley

Interrogé sur ses affinités sur le terrain, Vermeeren insiste sur la force du collectif :

“Je ne sais pas vraiment, je m’entends bien avec tout le monde. On a un bon groupe. Au dernier match, j’ai bien joué avec Matt O’Riley, mais tout le monde est fort dans ce groupe et je peux m’adapter à chacun.”

Une déclaration qui témoigne de sa polyvalence et de sa capacité d’intégration rapide.

Metz, un piège à éviter

Conscient du danger que représente le prochain match, le milieu belge appelle à la vigilance :

“Le match de demain est important, on doit aller à Metz avec notre concentration à 100%. Personne dans l’équipe n’a dit que ça allait être facile. C’est le genre de match où l’on peut perdre des points, donc on doit être concentré.”

Une façon claire de rappeler que les Marseillais ne devront pas répéter certaines erreurs du passé.

Ses qualités et son modèle

Vermeeren ne cache pas ses atouts et l’inspiration qui guide son jeu :

“Ma vision du jeu et ma compréhension du match sont mes forces. J’essaye toujours d’avoir un pas d’avance. Je reste très calme avec le ballon et je peux récupérer des ballons. Mon idole ? Andrés Iniesta.”

Un profil qui colle parfaitement au style de jeu prôné par Roberto De Zerbi.

Une intégration réussie à Marseille

Le joueur souligne la qualité de l’environnement marseillais :

“Ça s’est bien passé. Marseille est une très bonne équipe. La ville, mes coéquipiers, tout est bien organisé sur et en dehors du terrain, ça m’a beaucoup aidé.”

De Zerbi et la gestion du groupe

Sur le temps de jeu et la concurrence, le jeune milieu fait preuve de maturité :

“À ce niveau, ça doit venir du joueur. Le plus important reste le collectif. Le coach fait ses choix pour que l’équipe gagne. Chacun travaille pour ça et on comprend que l’important c’est l’équipe, pas soi-même.”

Son regard sur la Ligue 1

Habitué à l’Espagne et à l’Allemagne, Vermeeren découvre la singularité du championnat français :

“En Espagne, je n’ai pas beaucoup joué. En Allemagne, c’était très physique. À Marseille, il y a beaucoup d’intensité, surtout contre le PSG. Chaque championnat est différent, mais ici on essaye de jouer un beau football.”

À l’image de son discours posé et lucide, Arthur Vermeeren incarne une nouvelle génération de joueurs marseillais : ambitieux, travailleurs et totalement tournés vers le collectif.

