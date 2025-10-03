À la veille du déplacement de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du FC Metz, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse. Entre la gestion de son effectif, l’état de forme de certains cadres et la difficulté qui attend son équipe à Saint-Symphorien, l’entraîneur marseillais a livré plusieurs messages clairs.

L’état du groupe après l’Ajax

Encore marqué par la débauche d’énergie face à l’Ajax, De Zerbi a confirmé une légère fatigue au sein de son groupe, mais estime que ses joueurs sont prêts à livrer un gros combat face à Metz.

« C’est un gros effort à fournir demain. Metz a souvent perdu sur des fins de matchs, ça veut dire que ce sera difficile jusqu’au bout, surtout à l’extérieur. Le groupe se sent bien, même si certains sont fatigués. Pour Balerdi, je dois voir si c’est un risque de l’aligner. Tous les autres sont disponibles, sauf Medina. On ne peut pas se permettre de perdre de joueur », a expliqué le coach phocéen.

La gestion de l’effectif et le turn-over

Interrogé sur ses choix, De Zerbi a insisté : « Le turn-over que je fais, ce n’est pas pour faire plaisir à tout le monde mais parce que je choisis les meilleurs profils pour chaque match. Contre l’Ajax, Balerdi aurait dû jouer, mais le médecin m’a dit qu’il y avait un risque. On ne prend pas de risque car si on perd un joueur, on le perd pour longtemps. On a besoin de tout le monde. »

Paixao, Gouiri et les choix offensifs

L’Italien a également évoqué le cas de Paixao, de retour à un bon niveau :

« J’ai beaucoup parlé avec lui, travaillé pour améliorer sa condition physique et morale. On souffre de l’absence de Traoré mais Paixao revient au niveau qu’on connaissait. Dès qu’il est fatigué, je le sors, mais c’est un joueur important. »

Concernant Amine Gouiri, l’entraîneur n’a pas voulu entrer dans le débat sur son efficacité :

« Vous vous posez trop de questions sur Gouiri. C’est un joueur fort, serein. Il a des caractéristiques différentes d’Aubameyang ou de Robinio Vaz. Il aime jouer et faire jouer les autres, ce n’est pas un buteur à 30 buts. Mais contre le PSG ou Strasbourg, il a montré qu’il savait aussi défendre. Cette saison, il ne faut pas raisonner en titulaire/remplaçant. Un match se gagne aussi avec les entrants. »

Kondogbia et Traoré espérés après la trêve

De Zerbi a confirmé attendre des retours importants en octobre : « J’espère récupérer Kondogbia et Traoré après la trêve. Octobre sera un mois clé avec Le Havre, Lens, Angers, Auxerre, mais aussi le Sporting Lisbonne et l’Atalanta en Ligue des champions. Tous les joueurs doivent être prêts, et heureux de participer. »

La difficulté du match contre Metz

Le technicien italien s’attend à un match piégeux face aux Grenats :

« Ce sera très différent de l’Ajax. Metz défend en bloc, c’est physique, ça joue en contre. Toutes les grandes équipes souffrent contre ce type d’adversaires. Si on veut devenir une grande équipe, il faut accepter de lutter avec leurs armes, mais aussi d’imposer nos qualités. La qualité technique ne suffit pas sans envie ni sacrifice. »

Vermeeren, symbole du présent et du futur

Enfin, De Zerbi a salué la progression d’Arthur Vermeeren :

« C’est le présent et le futur du club. Il sera encore plus fort. Il a une grande marge de progression, il doit devenir un patron sur le terrain mais aussi en dehors. »

« Ne plus regarder en arrière »

Relancé sur les départs de Rongier et Rabiot, De Zerbi a coupé court :

« Ce sont de très bons joueurs mais ils ne sont plus là. Nous avons recruté des joueurs forts, différents, qui apportent une vraie concurrence. L’équipe a déjà prouvé sa valeur. On a battu le PSG « B », et ce même PSG vient de gagner contre Barcelone. Il faut apprécier l’effort de mes joueurs et regarder devant.»