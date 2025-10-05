Après la victoire de l’ASSE à Montpellier, Eirik Horneland a analysé en détails le succès qui a relancé les Verts. Il a également exprimé ses craintes quant à l’état de santé de deux de ses joueurs.

Ce samedi soir, l’AS Saint-Étienne a signé une victoire précieuse sur la pelouse de Montpellier (0-2). Un succès obtenu dans la difficulté, mais qui permet aux Verts de repartir de l’avant après leur revers contre Guingamp. Après la rencontre, Eirik Horneland a livré son analyse.

Un match difficile pour les Verts

« C’était un match important, surtout avec ce sentiment de revanche après la défaite face à Guingamp. Nous n’avons pas produit un magnifique football, mais l’état d’esprit a été au rendez-vous. On marque malgré tout deux très jolis buts face à une belle équipe, deux réalisations qui montrent que cette équipe est capable de faire de bonnes choses dans le jeu. Montpellier nous a rendu la tâche difficile, lors d’un match qui à partir de la 60ème minute a été très haché. La rencontre est devenue un peu plus débridée », a analysé l’entraîneur stéphanois après la rencontre.

Le coach n’a pas caché que la partie avait manqué de fluidité : « C’est vrai, c’était un match difficile. Les deux équipes ont eu du mal à avoir le contrôle du ballon et à mettre en place des actions travaillées. La rencontre a parfois manqué de rythme, sûrement car les deux équipes savaient que ce rendez-vous était important. Il y avait peut-être trop de stress de part et d’autre pour offrir un grand match de football. »

Petits soucis pour Chico Lamba et Augustine Boakye

L’un des grands artisans de cette victoire se nomme Zuriko Davitashvili, auteur d’un doublé décisif. « C’est un joueur important pour nous. Il bataille dur pour trouver son rythme depuis le début de saison, après un été marqué par des blessures et où il a manqué de continuité. Ce soir, il a montré à quel point il est important statistiquement. Évidemment que je suis heureux de compter sur lui, on s’est battu pour l’avoir avec nous cette saison. »

Malgré la victoire, quelques inquiétudes subsistent concernant l’état physique de certains joueurs. « Chico Lamba a eu un souci avec un muscle au niveau de son adducteur. J’espère qu’il pourra récupérer pendant cette trêve internationale. Augustine Boakye, qui a beaucoup joué ces derniers temps et a été malade en début de semaine, a également ressenti une gêne aux adducteurs. Je croise les doigts pour ce ne soit pas grand-chose les concernant, simplement des alertes. »

Propos rapportés par le site officiel de l’ASSE.