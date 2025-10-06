Présent en tribunes du stade Pierre-Mauroy ce dimanche soir pour la clôture de la 7e journée de Ligue 1 entre le LOSC et le PSG (1-1), Kylian Mbappé a vécu une soirée riche en émotions.

Kylian Mbappé de retour en France ! L’attaquant du Real Madrid, désormais observateur attentif de la Ligue 1, a savouré hier la performance de son petit frère Ethan, buteur décisif contre le PSG en fin de rencontre (1-1). L’égalisation du cadet de la famille Mbappé a déclenché une vague de sourires chez l’aîné, visiblement fier de voir son frère briller sur une grande scène.

Mbappé a longuement discuté avec Luis Enrique

Tout sourire, le capitaine de l’équipe de France a ensuite multiplié les échanges avec ses anciens camarades du Paris Saint-Germain. À l’abri des regards indiscrets, Mbappé a longuement discuté avec Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, dans une atmosphère détendue, ponctuée de rires et de gestes complices.

La soirée a également été marquée par ses retrouvailles chaleureuses avec Achraf Hakimi, son grand ami, qu’il a rejoint en compagnie d’Ethan et de son père Wilfrid. Entre accolades et discussions animées, le numéro 10 madrilène a rappelé qu’au-delà de son départ vers l’Espagne, les liens avec le vestiaire parisien restaient solides. Mbappé n’aura toutefois pas le temps de souffler plus longtemps : il est attendu dès ce lundi à Clairefontaine pour rejoindre les Bleus en vue des qualifications pour la Coupe du monde 2026, avec deux rendez-vous importants face à l’Azerbaïdjan et l’Islande.