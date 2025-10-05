La réaction de Bruno Genesio après le bon point pris par le LOSC face au PSG.

Ce dimanche, le LOSC a arraché un point au courage face au Paris Saint-Germain (1-1), notamment grâce à une égalisation tardive signée Ethan Mbappé. Piégés par un but magnifique de Nuno Mendes sur coup franc, les Dogues ont su réagir dans les dernières minutes.

À la fin de la rencontre, Bruno Genesio s’est présenté au micro de Ligue 1+. Le coach lillois n’a pas masqué sa déception, tout en soulignant la réaction de son groupe : « On finit le match un peu frustré mais c’est un bon point car on revient au score en fin de match, encore une fois avec des joueurs qui viennent du banc, donc c’est positif. Mais on n’a pas fait le match qu’on souhaitait. On souhaitait bien sûr être disciplinés et organisés mais d’avoir davantage d’audace. En première mi-temps, on a récupéré de très bons ballons qu’on a mal négociés, soit parce qu’il nous a manqué de la justesse technique, soit un peu de folie et d’audace, donc on termine ce match un peu frustré. »

« Il nous a manqué beaucoup de choses ce soir »

L’entraîneur nordiste a également été interrogé sur les choix de Luis Enrique, qui avait surpris avec son onze de départ. Pour Genesio, cela n’a pas changé l’approche prévue par son équipe : « Le 11 surprenant de Luis Enrique ? Je ne pense pas qu’il fallait changer la stratégie car dans l’ensemble on a bien fait dans ce qu’on nous souhaitions faire défensivement. Mais offensivement, dans l’utilisation du ballon et des espaces, et dans la justesse technique, il nous a manqué beaucoup de choses ce soir avec le ballon pour espérer battre le PSG ce soir. Peut-être que le match de jeudi a pesé. On avait identifié des choses, dont certaines qu’on n’a pas bien faites. On a récupéré de bons ballons et on a eu les opportunités pour leur faire mal. On ne l’a pas assez fait. Pourquoi ? On en parlera avec les joueurs quand ils rentreront de sélections pour avoir leur ressenti. »

En résumé, si le LOSC peut se satisfaire d’avoir pris un point face au champion en titre, son entraîneur attend davantage d’audace et de justesse technique pour rivaliser pleinement avec les meilleures équipes du championnat.