Gros scandale au Brésil autour de Vinicius Junior. L’ailier du Real Madrid est au centre d’une polémique après les révélations d’Anna Silva, une influenceuse brésilienne qui affirme avoir échangé avec le joueur. Selon elle, la star madrilène aurait eu des conversations très explicites et se serait montrée particulièrement insistante sur un sujet intime :



« Vinicius ne pense qu’au sexe. Il m’envoyait des photos de ses parties génitales. Je n’aime pas les gens qui me parlent sans arrêts de choses cochonnes. Il n’arrive pas à tenir une conversation, il ne parle que de sexe. Il continuait à m’envoyer des nudes. Il voulait juste du sexe rien d’autre ».

Il avoue avoir trompé sa compagne

Cette affaire a pris une nouvelle ampleur lorsque Vinicius a publiquement reconnu avoir trompé sa compagne, Virginia, dans un long message de mea culpa posté sur les réseaux sociaux.