Le FC Barcelone a une dette avoisinant les deux milliards d’euros, dans laquelle 159 M€ sont dus à d’autres clubs pour les transferts de ses joueurs !

Mercredi, l’émission El Larguero a eu accès aux comptes du FC Barcelone. Et ceux-ci, sans surprise, sont loin d’être florissants. Si le club a terminé le dernier exercice avec un solde positif, sa dette avoisine désormais les deux milliards d’euros, en augmentation de 300 M€ par rapport à 2024. La reconstruction du Camp Nou prend évidemment une très grande part dans ce chiffre vertigineux, mais il n’y a pas que ça. AS nous a appris jeudi que le Barça devait également beaucoup d’argent à différents clubs pour des transferts échelonnés sur plusieurs années !

Il doit au total 159 M€ !

Au total, la dette concernant les mutations est de 159 M€. Le Barça doit encore 41,9 M€ à Leeds pour le transfert de Raphinha, 20 M€ au Bayern Munich pour Robert Lewandowsi, 24,5 M€ au FC Séville pour Jules Koundé ou encore 13,3 M€ à Manchester City pour Ferran Torres. Les Blaugranas ont également des ardoises du côté du Betis Séville, du Stade Rennais, de Valence et du Sporting Portugal. A l’inverse, le FCB attend 64,1 M€ de transferts impayés, le FC Porto devant par exemple 6,7 M€ pour Nico Gonzalez.

On le voit, le Barça est très loin d’avoir honoré ses dettes auprès des clubs et on comprend mieux pourquoi la direction du Bayern Munich tire régulièrement à boulets rouges sur le FCB, pointant du doigt sa dette. Après tout, Robert Lewandowski a été transféré en Catalogne en 2022…