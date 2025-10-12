Équipe de France : Zinedine Zidane a donné sa réponse pour entraîner les Bleus !
La réponse de Didier Deschamps au Real Madrid après la blessure de Kylian Mbappé

La réponse de Didier Deschamps au Real Madrid après la blessure de Kylian Mbappé
William Tertrin
12 octobre 2025

Après la blessure de Kylian Mbappé lors du rassemblement de l’équipe de France, Didier Deschamps s’est expliqué.

Présent sur le plateau de Téléfoot ce dimanche matin en Islande, Didier Deschamps s’est exprimé sur la sortie prématurée de Kylian Mbappé lors du match contre l’Azerbaïdjan. Touché à la cheville droite, le capitaine des Bleus a quitté le rassemblement pour rejoindre Madrid, où des examens ont rapidement écarté toute blessure sérieuse.

Didier Deschamps s’explique

Face à l’incompréhension du Real Madrid au sujet de l’utilisation du joueur, le sélectionneur a tenu à clarifier la situation. « Est-ce qu’il fallait faire jouer autant Mbappé contre l’Azerbaïdjan ? On peut toujours se poser la question mais j’ai beaucoup d’échanges avec Kylian, que ce soit durant la semaine, avant le match, à la mi-temps, durant la deuxième mi-temps… », a expliqué Deschamps sur TF1.

Le technicien tricolore a ensuite détaillé le déroulement de l’incident. « On n’est pas à l’abri. Ça ne s’est pas aggravé. Il n’a pas eu une douleur plus importante mais il y a des chocs. Avant que je ne le sorte, il prend un coup exactement là où il avait mal à sa cheville. Forcément, il s’arrête tout de suite. »

« Le football, il y a des contacts »

Deschamps assure qu’en l’absence de ce contact, il n’y aurait pas eu de problème particulier. « Sans ce choc, vu sa forme, il n’y avait pas de souci particulier. Le football, il y a des contacts et malheureusement on peut avoir des blessures », a-t-il conclu.

En attendant son retour, les Bleus devront faire sans leur capitaine pour le déplacement en Islande ce lundi, mais le staff se veut optimiste quant à sa disponibilité pour la suite du calendrier. Le Real, de son côté, est également soulagé malgré son incompréhension quant à l’utilisation de son buteur.

