ASSE – L’oeil d’Adrien Ponsard : « Kilmer Sport est en train de mettre tout le monde d’accord »
William Tertrin
12 octobre 2025

En plein rêve éveillé avec le RC Lens et l’équipe de France, Florian Thauvin a fait certaines confidences sur son été agité, qui aurait pu le mener vers un certain M’Bala Nzola.

En faisant le gros coup Florian Thauvin cet été, le RC Lens, qui ne le savait pas encore, a permis à son numéro 10 de retrouver l’équipe de France. Des retrouvailles merveilleuses avec un but contre l’Azerbaïdjan, plus de 6 ans après sa dernière sélection.

Un duo Thauvin-Nzola aurait pu voir le jour en Serie A

Élu joueur du mois de septembre en Ligue 1, Thauvin compte déjà 2 buts en 7 matchs avec le RCL, mais son parcours aurait pu être très différent. En effet, pour Téléfoot, l’ancien Marseillais a révélé qu’il devait initialement rejoindre la Fiorentina, le club italien où est revenu M’Bala Nzola cet été après son prêt à Lens la saison dernière.

Un transfert qui aurait pu créer un duo inédit entre les deux joueurs, même si Nzola a finalement été prêté à Pise pour cette saison. Les deux joueurs s’étaient déjà croisés à 3 reprises en Serie A, mais Thauvin n’avait jamais réussi à l’emporter face à l’ancien attaquant lensois.

Pierre Sage a tout changé

« C’était un choix décisif. De base, je devais rester en Italie et signer à la Fiorentina, on était en discussions avancées », a expliqué Thauvin. Mais l’arrivée du RC Lens a tout changé : « Lens est arrivé, j’ai eu un très bon feeling avec Pierre Sage, c’est ce dont j’avais besoin. C’était le retour rêvé pour rentrer en France. »

L’ancien Marseillais confie également être dans une forme optimale et pleinement épanoui dans son football : « Je suis dans une forme optimale, ça fait un an et demi que je me sens super bien. J’arrive à profiter pleinement de ma passion depuis. »

MercatoRC Lens
#A la une#DÉCLARATIONS

