En fin de contrat dans quelques mois au FC Barcelone, Robert Lewandowski a pris une décision pour son futur.

Le FC Barcelone se prépare à tourner la page de l’ère Robert Lewandowski. À 37 ans, l’attaquant polonais, qui a marqué de nombreux buts sous les couleurs blaugrana, voit son temps au Barça toucher à sa fin. Sa baisse de rythme et sa difficulté à suivre l’intensité pressante du jeu actuel semblent convaincre les dirigeants que la transition est nécessaire.

Lewandowski ne veut pas d’une aventure dans le Golfe

Le club catalan a déjà commencé à réfléchir à l’après-Lewandowski. Plus qu’un simple remplacement, il s’agit de repenser le profil d’attaquant : un joueur capable de s’intégrer dans un système dynamique, pouvant combiner vitesse et polyvalence.

Pour l’instant, Lewandowski reste discret sur son avenir. La question d’une prolongation de carrière d’un ou deux ans plane encore, mais la préférence de sa famille semble claire : rester à Barcelone, où il se sent bien, plutôt que de tenter une dernière aventure dans le Golfe. Les propositions de clubs arabes sont donc loin d’être une option prioritaire pour l’attaquant.

Rester en Espagne pour s’installer ?

Le FC Barcelone, quant à lui, doit déjà anticiper la saison prochaine, non seulement avec un nouveau profil d’attaquant mais aussi en renforçant d’autres secteurs comme le latéral droit, afin de continuer à rivaliser au plus haut niveau.

Lewandowski pourrait ainsi décider de poursuivre une dernière saison sous le soleil catalan, ou bien de mettre un terme à sa carrière pour s’installer définitivement en Espagne, laissant derrière lui un héritage de buts et de moments mémorables.