Preuve que l’ambiance n’est pas à la félicité en ce moment au FC Barcelone, Raphinha a réglé ses comptes avec ses critiques au cours d’une interview.

Raphinha est doublement au cœur de l’actualité du FC Barcelone ce mardi. Et les deux fois, ce n’est pas franchement positif ! Déjà, le Brésilien espérait être rétabli au sortir de cette trêve internationale. Mais finalement, il va manquer le derby contre Gérone samedi et la réception de l’Olympiakos mardi prochain. Il espère être rétabli pour le Clasico le dimanche 26. Et puis, au cours d’une interview à ESPN, il a réglé ses comptes avec certains dirigeants, qui auraient bien aimé le voir partir à l’été 2024, après deux premières saisons franchement décevantes en Catalogne…

« Beaucoup de gens voulaient que je parte »

« Beaucoup de gens voulaient que je parte. Je ne peux pas les citer tous. Tout à coup, je ne faisais plus ce qu’ils pensaient que je devais faire. J’ai toujours eu la conscience tranquille par rapport à ce que j’ai pu apporter. Je me suis donné à fond. Peut-être qu’ils voulaient 30 buts par saison, ce qui n’est pas vraiment mon truc. Je ne suis pas un avant-centre. Je suis un joueur qui aide beaucoup par son engagement, son dévouement, son travail, c’est ça Raphinha. Je donnerai toujours le meilleur de moi-même. Comme je n’étais pas le joueur qu’ils attendaient, beaucoup voulaient que je quitte le club, pensaient que je n’avais pas d’avenir à Barcelone, dès ma première saison. C’était vraiment très palpable. Je sais qui je suis, tout ce que j’ai fait, tout ce que j’ai traversé pour en arriver là. Ce n’est pas l’opinion de ceux qui ne me connaissent pas, qui ne savent pas la moitié de ce que j’ai vécu, qui va me perturber. »

Dommage qu’il n’ait pas donné les noms des dirigeants ayant souhaité son départ, ça aurait ajouté un peu plus d’ambiance à un contexte déjà pesant à Barcelone. Décidément, cette saison 2025-26 qui s’annonçait si belle est en train de sérieusement déraper pour les Blaugranas, tous sur les nerfs !