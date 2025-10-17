Jeudi après-midi, Lamine Yamal et son agent, Jorge Mendes, ont déjeuner avec le directeur sportif du FC Barcelone, Deco. Pour évoquer plusieurs sujets, dont l’intérêt parisien.

Les caméras d’El Chiringuito sont toujours au bon endroit, en Espagne, pour dénicher des scoops. Jeudi en début d’après-midi, elles étaient devant un hôtel coté de Barcelone où Jorge Mendes avait posé ses bagages pour l’occasion. Le super agent a été rejoint par le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, puis, aux alentours de 14h, par son client, Lamine Yamal. Les trois hommes se sont réunis pendant deux heures et demi, abordant plusieurs points.

« Des points à améliorer à l’avenir »

El Chiringuito a évoqué « divers aspects marketing » et « des points à améliorer à l’avenir ». Il est fort probable que cette réunion a été provoquée par Deco, qui pointe du doigt le comportement des Blaugranas depuis le début de la saison, accusés de se relâcher après leur fastueuse saison 2024-25. Yamal, qui a vu sa notoriété exploser, est forcément visé, lui qui est présenté comme un joueur arrogant par la presse madrilène.

Cette réunion a pu servir à mettre les choses au clair avec la superstar barcelonaise. Mais nul doute aussi que Jorge Mendes a dû évoquer l’intérêt du PSG pour rappeler au Barça qu’il n’est pas dans son intérêt de froisser Lamine Yamal. Car le Qatar serait prêt à tout pour s’attacher les services de l’ailier tout juste majeur…