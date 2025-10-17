OM : Roberto De Zerbi calme tout le monde sur le titre en ligue 1 !

Alors que l’OM réalise un début de saison convaincant, certains commencent déjà à murmurer le mot “titre” sur la Canebière… Mais Roberto De Zerbi a tenu à calmer tout le monde.

Interrogé sur les chances de Marseille de rivaliser avec le PSG, le coach italien a livré une réponse pleine de lucidité et de sincérité :

“Je n’ai pas l’impression qu’on ait parlé de titre l’an dernier. Pourquoi les joueurs n’en parlent pas ? Parce qu’ils n’en rêvent pas ou pour une autre raison ? Ils n’en parlent pas de manière ouverte parce qu’une équipe (PSG) a dominé entièrement le championnat, ils ont aussi dominé en Europe et sont arrivés en finale de la Coupe du monde des clubs. Leur niveau est très, très élevé.”

Lucide sur la puissance du PSG, De Zerbi n’en reste pas moins ambitieux :

“Le rêver est quelque chose d’autre. On en rêve tous mais le dire… c’est un peu vendre quelque chose qui n’est pas concret. On essaie de faire tout pour arriver au bout et peut-être remporter plus qu’un titre. On est tous capables de tenir des mots, mais il faut des faits. On doit ne pas parler et continuer ce qu’on a fait ces derniers mois.”

Une philosophie claire : travailler, pas parler

Avec ce discours, De Zerbi envoie un message fort : l’OM ne veut pas s’enflammer, mais progresser pas à pas, dans la continuité du travail entrepris depuis son arrivée.

Pas de grandes promesses, pas de déclarations tapageuses, juste une exigence : garder les pieds sur terre et les yeux rivés sur le terrain.

👉 Une mentalité qui plaît aux supporters marseillais, conscients que pour rêver à nouveau de titre, il faudra d’abord retrouver la régularité d’un grand d’Europe.