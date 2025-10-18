Le mini-derby entre le FC Barcelone et Gérone a été marqué par la contestation des visiteurs, qui n’ont pas bougé lors des dix premières secondes

C’était annoncé et ça a été respecté : les joueurs de Gérone avaient fait savoir leur intention de ne pas jouer lors des premières secondes du mini-derby pour protester contre la tenue de Villarreal-Barcelone à Miami en décembre. Les Blaugranas avaient fait savoir qu’ils respectaient leur décision et qu’ils n’essayeraient pas d’attaquer pendant cette période.

Dix secondes sans bouger

Les 22 acteurs sont donc restés immobiles pendant dix secondes après le coup de sifflet de l’arbitre. Et puis, les joueurs de Gérone ont donné le coup d’envoi et les hostilités ont pu commencer. Cette initiative est appelée à se reproduire dans de nombreux matches de Liga, tant la décision de délocaliser un match aux Etats-Unis fait l’unanimité contre elle. A noter que la LFP a censuré cette initiative puisqu’il y a eu une vue aérienne de Montjuic lors de ces premières secondes…

Les Barcelonais sont dans le même état d’esprit mais ils ont visiblement reçu des consignes pour ne plus en faire part publiquement. Ainsi, Frenkie De Jong avait déclaré qu’il trouvait cette décision incompréhensible mais, de nouveau interrogé lors de sa prolongation, il a dit se ranger à la volonté de ses dirigeants… qui récupèreront un gros chèque pour traverser l’Atlantique.