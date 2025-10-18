Ce samedi, le FC Barcelone s’est certes imposé dans le mini-derby face à Gérone (2-1). Ce n’est pas encore la crise mais il y a des choses à changer chez les Blaugranas.

Qui aurait pu imaginer après un premier quart d’heure à sens unique que le FC Barcelone allait attendre la 93e pour s’imposer cet après-midi face à Gérone (2-1) ? Très décevants dans le jeu, les Catalans ont eu besoin d’un miracle de Ronald Araujo dans les arrêts de jeu pour venir à bout de leurs voisins. Il n’y a pas encore le feu à la maison blaugrana mais beaucoup d’insuffisances qu’il va falloir régler au plus vite. Car les trois dernières contre-performances (1-2 contre le PSG, 1-4 à Séville et donc ce succès étriqué contre Gérone) portent les mêmes symptômes.

Le hors-jeu ne fonctionne plus, l’énergie manque…

Le premier symptôme, c’est le hors-jeu. C’était la grande force du Barça de Flick la saison dernière. On se souvient que Kylian Mbappé était tombé neuf fois dans le piège lors du premier Clasico (remporté 4-0 au Bernabeu). Mais cette saison, ça ne fonctionne plus. Parce que le Barça ne le joue plus aussi bien et, surtout, parce que ses adversaires ont compris qu’il fallait jouer différemment. Cet après-midi, trois fois Gérone a envoyé un joueur au hors-jeu, mais c’est un partenaire, parti de plus loin, qui a hérité du ballon. Ca a failli faire but à chaque fois.

Autre élément négatif, le physique. L’an dernier, les Blaugranas étaient un rouleau compresseur. Cette saison, il n’y a plus de pressing à tout-va. Et les adversaires, comme Gérone aujourd’hui, peuvent plus facilement sortir le ballon et porter le danger dans le camp adverse. Le FCB est certes plombé par les blessures, comme celle de Raphinha, qui est tellement important dans le pressing. Mais cela n’explique pas tout. Physiquement, les joueurs sont dans le dur et c’est inquiétant alors qu’on en est qu’au mois d’octobre…

…un jeu trop focalisé sur Yamal

Lamine Yamal a débuté la rencontre comme face au PSG : avec un rush qui a rappelé combien il avait du talent. Mais il s’est ensuite éteint. Et c’est partenaire ont continué à l’abreuver en ballons. Or, la force du jeu catalan, c’est sa diversité. En cherchant à servir systématiquement l’ailier de 17 ans, le FCB développe un jeu trop stéréotypé qui ne trompe plus personne. Cet après-midi, Gérone a fait prise à deux sur Yamal, qui n’est plus passé après son rush initial. Il va falloir que les Barcelonais reviennent à plus de simplicité dans leur jeu, aux fondements inculqués par Johan Cruyff. Parce que tel que c’est parti et après ce qu’on a vu cet après-midi, ils sont partis pour une saison très décevante !