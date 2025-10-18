Expulsé face à Gérone (2-1), l’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, s’est en plus fendu d’un bras d’honneur sur le deuxième but de son équipe.

Comme tous les Barcelonais, Hansi Flick était sur les dents dans les dernières minutes du mini-derby contre Gérone (2-1). L’entraîneur allemand voyait venir une nouvelle contre-performance des siens, bloqués à 1-1 et très décevants dans le jeu. Après avoir écopé d’un avertissement pour avoir réclamé un pénalty de façon véhémente après une faute sur Rashford dans la surface, il a vu rouge suite à une énième contestation.

Son bras d’honneur va lui coûter cher

Et puis, Ronald Araujo a surgi à la dernière minute du temps additionnel pour offrir la victoire au Barça. Et Flick, dans les tribunes, a laissé exploser sa joie d’une façon qui n’échappera pas à la commission de discipline espagnole. Il s’est en effet signalé par un bras d’honneur qui n’était certes pas dirigé vers l’arbitre mais personne n’est dupe sur son destinataire.

Cette expulsion va forcément coûter sa présence au Bernabeu à Flick. Ou plutôt sur le banc du Bernabeu. Le technicien allemand va devoir suivre la partie depuis la tribune d’honneur et laisser ses assistants diriger les joueurs. Et vu son geste, ça ne devrait pas être le seul match de suspension qu’il devra purger…