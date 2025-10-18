Le FC Barcelone a livré une prestation très décevante contre Gérone (2-1) que Ronald Araujo a sauvée grâce à un but tombé du ciel dans les arrêts de jeu. Voici les notes des Blaugranas.

Szczesny (6) : après vingt minutes à s’ennuyer ferme, il ne peut rien sur le retourné magique de Witsel. Il réalise en revanche un arrêt très important d’une main ferme à la 22e, empêchant Gérone de prendre l’avantage. Dans la foulée, il remporte un face-à-face avec Portu, dont il dévie le tir sur son poteau. Si le Barça a fini par s’imposer, c’est parce que son gardien polonais a fait les arrêts qu’il fallait. Mais il est trop souvent sollicité et c’est un vrai problème.

Koundé (4) : un dribble exceptionnel sur l’ouverture du score contrebalancé par une mauvaise passe sur une action de Gérone après l’égalisation. Il relance encore mal à la 67e, ce qui amène un tir dangereux des visiteurs. Il a vraiment beaucoup de mal en ce moment et ce n’est pas lié au Barça car il a aussi été à côté de ses pompes avec l’équipe de France.

Garcia (4) : quand tu souffres autant face au 8e de Liga, ta défense ne peut pas être bien notée. Eric Garcia, comme Pau Cubarsi, se bat beaucoup mais il y a un vrai problème avec le hors-jeu. Entre leurs mésententes et le fait que les adversaires ont appris à éviter le piège, ça passe trop souvent au sein de l’arrière blaugrana. Il va peut-être falloir jouer plus bas et arrêter de jouer le hors-jeu…

Cubarsi (4) : il se voit refuser un but à la 61e pour une faute préalable de Garcia sur corner. Même constat que pour Garcia. On se rend compte que, la saison passée, Inigo Martinez était un vrai pilier qui permettait à ses partenaires, Cubarsi en particulier, de briller !

Baldé (5) (Martin, 75e) : pour sa rentrée, le latéral gauche a été moins fébrile que ses partenaires de la défense. Mais on sent qu’il va avoir besoin de temps pour être plus tranchant offensivement. Et pour s’adapter aussi au jeu de Marcus Rashford, pas adepte des dédoublements…

Pedri (7) (Christensen, 62e) : un but incroyable à la 12e après un slalom dans la surface et une frappe superbement placée du gauche. Quel joueur ! Le meilleur milieu du monde. Tout semble si facile avec lui. Flick l’a remplacé à une demi-heure de la fin pour le préserver un peu car il a enchaîné avec la sélection espagnole pendant la trêve internationale.

De Jong (7) : sa reprise du plat du pied au point de pénalty, à la 26e, n’est pas assez appuyée pour tromper le gardien de Gérone. Mais c’est lui qui délivre la passe décisive à Araujo dans les arrêts de jeu. Le Néerlandais a fêté sa prolongation avec une superbe performance, pleine d’abnégation. Il va plus au charbon que Pedri, ce qui fait que leur duo est vraiment intéressant.

Yamal (4) (Bardghji, 62e) : une action « yamalesque » dès la 4e minute, avec grand pont magique sur un adversaire, déboulé et frappe hélas pas cadrée de vingt mètres. Mais, comme face au PSG, il a ensuite disparu petit à petit de la circulation, à la fois bien marqué par Gérone, qui faisait prise à deux sur lui, et peut-être aussi limité physiquement par sa blessure. Remplacé à l’heure de jeu par Bardghji, qui se signale d’entrée par une « Yamal », un centre de l’extérieur du gauche que Rashford envoie mystérieusement à côté.

Casado (4) (Araujo, 82e) : milieu défensif, il s’est marché sur les pieds avec Pedri et De Jong. Il a eu beaucoup de mal à trouver sa place et donc à toucher le ballon. Remplacé en fin de match par Araujo qui, selon Flick, avait assuré qu’il pouvait jouer en attaque. La preuve avec cette superbe reprise croisée sur le centre de De Jong. L’Uruguayen est passé de joueur le plus critiqué du Barça après sa prestation catastrophique à Séville (1-4), où il avait été sorti à la pause, à héros inattendu !

Rashford (5) : un coup franc surpuissant sur la barre à la 30e et c’est à peu près tout. Il a glissé dans l’axe en seconde période et manque l’immanquable à la 64e sur un service magnifique de Bardghji. On sent le potentiel et la frappe de mule mais il tarde à l’exprimer. A moins que le jeu du Barça ne soit pas taillé pour lui…

Fernandez (4) (Fermin (5), 46e) : ailier de formation, le pauvre Toni Fernandez a dû jouer à un poste qu’il ne maîtrise pas (en pointe) et au milieu d’une défense regroupée. Logiquement, il n’a pas brillé et a été remplacé à la pause. Fermin a trouvé le poteau sur son deuxième ballon mais, placé à gauche, il n’a pas autant pesé sur les débats qu’à l’accoutumée.