Interrogé sur la sortie de Lamine Yamal après une heure de jeu contre Gérone, alors que le score était de 1-1, l’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a expliqué que tout était prévu dès le départ.

Au milieu des nombreuses rumeurs de tension qui secouent le vestiaire barcelonais, il y en a une qui avance qu’Hansi Flick ne serait pas satisfait de l’investissement au quotidien de Lamine Yamal. Et que cela se répercuterait sur le terrain. L’Allemand avait par exemple demandé à son ailier de bloquer Nuno Mendes lors du match contre le PSG (1-2), ce qu’il n’a pas fait. Aussi, la sortie prématurée du joueur de 18 ans hier contre Gérone (2-1), alors que le score était de 1-1, aurait pu être perçu comme une façon pour l’Allemand de rappeler qui est le patron.

L’arbitre n’a pas notifié ses bras d’honneur

Mais il n’en est rien. En conférence de presse, Flick a expliqué que cette sortie à l’heure de jeu, comme celle de Pedri, avait été planifiée avant la rencontre afin de protéger les joueurs : « Il va bien et a envoyé un bon signal pendant cette partie. Nous étions clairs sur le fait qu’il jouerait environ 60 minutes. Idem pour Pedri. Nous devons prendre soin des joueurs. Nous avons adopté la bonne stratégie pour ce match ».

Par ailleurs, l’arbitre de la rencontre n’a pas notifié dans son rapport que Flick avait fait deux bras d’honneur après le but vainqueur d’Araujo dans les arrêts de jeu. La commission de discipline ne prendra donc en compte que son expulsion, ce qui devrait limiter à deux matches maximum sa suspension. Mais quoi qu’il arrive, l’Allemand ne sera pas sur le banc pour le Clasico dimanche prochain.