Forcément par sa prestation lors du mini-derby contre Gérone (2-1), la star du FC Barcelone Lamine Yamal a pu se consoler en interprétant une chorégraphie avec sa petite amie, Nicki Nicole.

Hier, comme face au PSG (1-2) deux semaines et demi plus tôt, Lamine Yamal a démarré pied au plancher face à Gérone (2-1). Un grand pont suite à un contrôle, une percussion et une frappe qui passe de peu à côté. On pensait que l’ailier allait mettre le feu à la partie, mais pas du tout ! Il s’est éteint au fil des minutes, bien pris par ses adversaires et pas aidé par des coéquipiers qui ont déjoué. Sorti à l’heure de jeu par un Hansi Flick qui veille à ce qu’il ne force pas sur ses adducteurs qui sifflent, Yamal devait forcément être déçu.

Même dans la chorégraphie, Yamal n’a pas semblé à l’aise

Mais sa petite amie, Nicki Nicole, qui a assisté à la rencontre dans les gradins de Montjuic, a trouvé un moyen sympathique de le consoler (en plus de celui auquel tout le monde pense…). Les deux tourtereaux se sont déhanchés sur un titre argentin « Los Pasos Prohibidos » (les pas interdits). La rappeuse argentine a semblé plus à l’aise que son conjoint puisqu’elle chantait en même temps qu’elle dansait alors que Yamal restait dans le fond, tentant de coller au mieux au rythme de la chanson. Là aussi, il peut mieux faire…