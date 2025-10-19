FC Barcelone : coup de génie de Laporta, 100 M€ en vue du Mercato hivernal !

Le FC Barcelone pourrait bientôt voir arriver une rentrée d’argent inattendue mais bienvenue en vue du prochain mercato hivernal.

Un gros coup de pouce financier pour le FC Barcelone ? Selon Don Balon, Joan Laporta a donné son feu vert pour activer ce qui pourrait être le dernier grand levier économique de son mandat : réclamer à l’entreprise turque Limak, responsable des travaux du nouveau Camp Nou, les pénalités pour retard.

Selon le contrat, le Barça aurait droit à 1 million d’euros par jour de retard dans la livraison du chantier. Avec plusieurs mois de retard accumulés, la facture pourrait dépasser les 100 millions d’euros. Une somme qui soulagerait considérablement la situation financière toujours fragile du club, entre dettes et revenus réduits par les matchs joués à Montjuïc.

Un nouveau levier financier à 100 millions !

Ce levier permettrait au Barça de renforcer son budget opérationnel sans avoir à vendre d’autres actifs stratégiques, tout en rappelant à Limak l’importance de respecter les délais. Reste à savoir si des clauses contractuelles ou un accord à l’amiable viendront réduire le montant final.

Laporta pourrait ainsi transformer un contretemps majeur en véritable opportunité financière, offrant un bol d’air crucial au club catalan avant le mercato hivernal et les prochaines saisons. Les supporters du club catalan n’attendent que ça pour rêver plus grand.