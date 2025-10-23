FC Nantes : les Kita bloquent le mercato, Castro pris au piège !
Mercato : avant le Clasico, le Real Madrid veut voler un attaquant au FC Barcelone !

Etta Eyong
Bastien Aubert
23 octobre 2025

Avant le Clasico de ce dimanche (16h15), une nouvelle bataille royale au mercato s’annonce entre le Real Madrid et le FC Barcelone autour d’un attaquant plein de promesses.

Le Clasico est déjà lancé… au mercato ! Alors que le Real Madrid accueillera le FC Barcelone ce dimanche en Liga (16h15), Fichajes annonce que la Casa Blanca prépare déjà un plan pour s’offrir Etta Eyong, la nouvelle pépite du Levante… sous le nez du Barça, qui rêve lui aussi de l’attirer ! 

Il faut dire que le jeune attaquant camerounais affole l’Europe. Avec 9 buts et 5 passes décisives en seulement 9 matchs de Liga, Eyong s’est imposé comme la révélation de ce début de saison. À 22 ans, il incarne le prototype du joueur explosif et imprévisible que tout le monde s’arrache.

Barça et Real au duel pour Eyong

Le FC Barcelone suit Eyong depuis plusieurs semaines. Deco voit en lui un renfort idéal pour dynamiser l’attaque catalane et préparer l’après-Lewandowski. Les scouts blaugrana l’ont supervisé à plusieurs reprises, convaincus qu’il s’agit d’un diamant brut encore sous-coté.

Mais le Real Madrid serait aussi passé à l’action. Florentino Pérez veut frapper un coup double : s’attacher les services d’un joueur prometteur… et priver le Barça d’un futur crack. Le club merengue connaît déjà sa clause libératoire, estimée à 30 millions d’euros, et suit sa progression match après match.

Un profil qui colle à la stratégie merengue

Le Real Madrid adore ce type de joueur : jeune, explosif, et encore abordable financièrement. Eyong rappelle les paris réussis de Vinícius ou Rodrygo, des talents venus tôt pour grandir au contact des stars. 

Du côté du Levante, on savoure ses performances… tout en se préparant à le voir partir. Sa clause de 30 millions attire déjà plusieurs clubs européens, dont des formations de Premier League et de Bundesliga. Le club sait qu’il sera difficile de résister si un géant espagnol décide de dégainer.

