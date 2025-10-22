Interrogé sur son match dans le match avec Kylian Mbappé dimanche lors du Clasico, le défenseur du FC Barcelone Pau Cubarsi s’est montré optimiste.

Le Real Madrid joue ce soir contre la Juventus Turin en Champions League mais toute l’Espagne ne parle que du Clasico de dimanche. Et pour cause, les deux géants sont déjà aux avant-postes de la Liga, sachant qu’une victoire des Merengue au Bernabeu leur permettrait de prendre cinq longueurs d’avance sur les Blaugranas. S’en parler du fait qu’il s’agirait d’une revanche après les quatre défaites de la saison dernière, toutes plus douloureuses les unes que les autres (0-4 au Bernabeu en Liga, 2-5 en finale de la Supercoupe, 2-3 a.p. en finale de la Coupe du Roi et 3-4 à Montjuic en Liga).

« Il faudra l’arrêter de la meilleure des façons »

Interrogé sur le choc de dimanche et ses retrouvailles avec un Kylian Mbappé qu’il avait humilié au Bernabeu (9 hors-jeu !), Pau Cubarsi s’est montré aussi serein que déterminé : « Tout le monde sait qui est Mbappé. Il faut être attentif avec lui ainsi qu’avec tous les joueurs du Real, qui sont de classe mondiale. Nous avons retouché des choses en défense et ça va aller. Il faudra l’arrêter de la meilleure des façons mais surtout se concentrer sur nous-mêmes. Nous devrons continuer avec notre philosophie. Ca nous a réussi l’année dernière ».

Reste que malgré les excellents résultats du FC Barcelone la saison dernière, Kylian Mbappé avait réussi à marquer cinq buts dans les Clasicos. Et cette année, les Merengue semblent plus forts collectivement, leur leader plus affuté physiquement. Ca promet donc une belle bataille dimanche !