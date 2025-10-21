Le Polonais pourrait retrouver plusieurs anciens du Barça…

À la veille du choc de Ligue des Champions face à l’Olympiakos, ce soir, c’est Robert Lewandowski qui faisaitt l’actu du FC Barcelone ce lundi. En effet, selon Sport, son agent Pini Zahavi était à Barcelone pour rencontrer Joan Laporta. Les deux hommes devairnt évidemment échanger autour de l’avenir de Lewandowski. A 37 ans, le Polonais est en fin de contrat en juin. Interrogé sur son avenir ce week-end, Deco est resté évasif. Il ne serait pas dans l’intention du Barça de prolonger le buteur polonais, qui sera absent entre quatre et cinq semaines, et va donc rater le Clásico.

Miami le voudrait

Selon Ekrem Konur, Lewandowski aurait la cote en MLS et plus précisément du côté de l’Inter Miami. Le club de David Beckham serait disposé à lui offrir un contrat de deux ans, afin de l’associer notamment à Lionel Messi. L’ancien buteur du Borussia et du Bayern a inscrit 4 buts en 9 matches disputés depuis le début de la saison. Pour le remplacer au Barça, Laporta ciblerait Julian Alvarez, le prolifique attaquant argentin de l’Atlético.