Le vestiaire du FC Barcelone est secoué : Lamine Yamal commence à afficher son mécontentement envers Hansi Flick, et la situation menace de déraper.

Hansi Flick commence à sentir que son autorité vacille au FC Barcelone. Après une saison dernière prometteuse malgré l’élimination en Ligue des Champions face à l’Inter Milan, l’année de la confirmation s’annonce compliquée. Le jeu de l’équipe ne correspond plus tout à fait aux attentes du coach allemand, et ses critiques publiques sur l’ego de certains joueurs et leur manque de discipline collective ont fini par exaspérer Lamine Yamal.

Le jeune prodige culé, de plus en plus distant avec Flick, ne cache plus son malaise. Don Balon affirme que plusieurs coéquipiers commencent à se rallier à lui, ce qui pourrait transformer son mécontentement en un véritable mouvement de contestation contre l’entraîneur. Flick se retrouve en position de faiblesse et voit sa relation avec ses joueurs se détériorer jour après jour.

Dans ce contexte explosif, Deco apparaît comme le médiateur incontournable. L’ancien milieu légendaire est chargé de rétablir l’équilibre et de rappeler au vestiaire l’importance de l’unité pour préserver les succès de la saison passée. Si Deco n’intervient pas rapidement, Flick pourrait bien se retrouver trahi par ses propres joueurs, et la saison des Blaugrana pourrait en subir de lourdes conséquences. Avant de se rendre à Madrid dimanche (16h15) pour un Clasico bouillant, le Barça est à un tournant.