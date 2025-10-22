Terrible nouvelle pour le FC Barcelone à quelques jours du Clasico contre le Real Madrid. L’entraîneur blaugrana Hansi Flick ne sera pas sur le banc dimanche à Santiago Bernabéu.

Expulsé en fin de match lors de la victoire du FC Barcelone contre Gérone (2-1), le coach allemand a été sanctionné d’un match de suspension pour s’en être pris à l’arbitre. Un coup de sang qui tombe au plus mauvais moment pour les Catalans.

Flick, qui a complètement changé le visage du Barça depuis son arrivée, devra donc suivre le choc face au Real depuis les tribunes. Son absence pèsera lourd alors que les Blaugrana affrontent un Real Madrid en pleine forme, porté par un duo Güler-Mbappé étincelant.

Entre tension, pression et revanche sportive, ce Clasico s’annonce brûlant ce dimanche (16h15)… mais le Barça devra le disputer sans son stratège sur le banc.