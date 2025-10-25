RC Lens – OM : les compos de Sage et De Zerbi sont tombées !
Découvrez les compositions officielles du match de la neuvième journée de Ligue 1 entre le RC Lens et l’OM.
C’est l’heure du choc de la neuvième journée de Ligue 1 entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille et des retrouvailles entre Florian Thauvin et le club phocéen ! L’es Marseillais, qui sortent d’une défaite en Ligue des Champions face au Sporting Portugal (2-1), arrivent à Bollaert en position de leader au classement, tandis que les Sang et Or pointent à la quatrième place après leur victoire le week-end dernier face au Paris FC (2-1). A une heure d’heure de cette rencontre, Pierre Sage et Roberto De Zerbi ont dévoilé leur onze de départ. Les voici.
Les compos officielles
RC Lens : Risser – Gradit, Baidoo, Sarr – Aguilar, Thomasson, Sangaré, Udol – Thauvin, Edouard, Saïd.
OM : Rulli – Pavard, Aguerd, Murillo – Weah, O’Riley, Vermeeren, Emerson – Greenwood, Vaz, Paixao.