Auteur d’un penalty raté, Florian Thauvin (32 ans) n’a pas pesé lors de la victoire du RC Lens contre le Paris FC (2-1). Le Sang et Or confirme un coup de mou depuis le rassemblent en équipe de France.

Le RC Lens a fait le plein de confiance avant de recevoir l’OM samedi prochain à Bollaert (21h05). Grâce à des buts d’Odsonne Edouard et de Samson Baidoo, les Sang et Or se sont imposés devant un Paris FC accrocheur (2-1) et confirment leurs bonnes dispositions de ce début de saison.

Très en vue, Adrien Thomasson a volé la vedette à Florian Thauvin. Ce ne fut guère compliqué. L’ancien Marseillais a livré un match sans, l’une de ses prestations les plus insipides depuis qu’il porte le maillot lensois cet été. On l’a même senti dès son entrée en jeu pour l’échauffement du jour…

Huit minutes plus tard, c’est presque sans surprise que Thauvin a raté son penalty à 0-0 avant d’achever le premier acte sur un carton jaune qui symbolise sa partition : un agacement palpable et sanctionné après avoir perdu le ballon à droite en bord de touche devant Thibault De Smet.

Thauvin, la tête des mauvais jours

Si auparavant, Thauvin avait mis un petit sombrero à Maxime Lopez, rien n’a vraiment tourné dans le bon sens pour lui à Bollaert et cela va dans la droite lignée de son dernier rassemblement en équipe de France. Malgré un but contre l’Azerbaïdjan pour son retour en Bleu (3-0), le maître à jouer du RC Lens a été ensuite transparent en Islande (2-2).

Conscient de cette baisse de régime, légitime après un excellent début de saison, Pierre Sage l’a remplacé par Abdallah Sima dès la 72e minute après 62 ballons touchés. Friable au contact (43% remportés), Thauvin a perdu son seul duel de la tête et réussi seulement 73% de ses passes. Ses dix pertes de balle résument tout de son match. Contre l’OM, il devra retrouver de sa superbe.