Le stade Bollaert ne sera pas aussi bruyant qu’à l’accoutumée, cet après-midi, face au Paris FC. Et ce pour deux raisons…

Le RC Lens a annoncé que le stade Bollaert sera à guichets fermés pour la 71e fois consécutive. Un chiffre exceptionnel mais qui ne cache pas le fait que l’ambiance ne sera pas aussi passionnée qu’habituellement. En cause, deux décisions liées. La première, c’est la fermeture de la tribune Marek par la commission de discipline suite au craquage de fumigènes lors du derby et à des chants hostiles, sanctionnés par le gendarme de la Ligue.

Un quart d’heure de silence en signe de protestation

En conséquence, et pour protester contre cette décision, les associations de supporters sang et or ont décidé d’observer le silence pendant le premier quart d’heure de la partie face au PFC. Bollaert restera silencieux en début de match, ce qui ne manquera pas de faire parler, surtout que des banderoles devraient fleurir dans les autres tribunes pour expliquer cette absence de bruits.

Cela fait des années que les associations de supporters tentent de faire changer la commission de discipline par rapport à l’usage des fumigènes, mais rien n’y fait. Ni les uns ni les autres ne voulant changer, la Ligue 1 se joue trop souvent devant des tribunes vides !