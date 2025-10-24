Troisième meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid, Raul est enthousiasmé par Lamine Yamal, même si celui-ci évolue chez l’ennemi barcelonais.

Dimanche, c’est le rendez-vous que la planète foot entière attend. Le Clasico s’annonce, comme toujours, passionnant car le Real Madrid est leader de la Liga avec deux points d’avance sur le FC Barcelone. Depuis plusieurs jours, la presse de chaque camp tente de mettre le feu chez l’ennemi. Heureusement, il reste des joueurs impartiaux, comme Raul. Sur beIN, le troisième meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid a dit tout le bien qu’il pense de Lamine Yamal.

« Il accomplit des choses que peu de joueurs ont faites »

« C’est un grand joueur, il brise de nombreuses barrières et, sur le terrain, il accomplit des choses que peu de joueurs ont faites. Il est très jeune et il doit maintenant consolider tout ce qu’il fait. Je pense qu’il peut être un joueur très important pour son club et pour l’équipe nationale espagnole. »

Auteurs de buts importants face au FC Barcelone durant sa carrière, Raul a toujours été un exemple sur le terrain. Sa célébration la plus osée face aux Blaugranas a consisté en un doigt sur la bouche après avoir fait taire le Camp Nou. Une attitude rare entre les deux grands ennemis du football espagnol.