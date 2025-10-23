Après avoir passé trois buts à l’Olympiakos (6-1) mardi soir en Champions League, Fermin Lopez espère en faire de même dimanche lors du choc entre le Real Madrid et son FC Barcelone.

Le FC Barcelone a payé un lourd tribut aux blessures depuis le début de la saison. Lamine Yamal, Raphinha, Dani Olmo, Fermin, Robert Lewandowski… tout le secteur offensif, ou presque, y est passé. Seuls Marcus Rashford et Ferran Torres ont échappé au pire. Mais la plupart des forces vives catalanes devraient être de retour dimanche, pour le Clasico au Bernabeu. Et l’une d’entre elles rêve ouvertement de claquer trois buts dans le match le plus suivi de la planète !

Fermin y croit mais il n’y a plus eu de triplé barcelonais depuis 2018

Auteur d’un triplé face à l’Olympiakos (6-1) mardi soir en Champions League, Fermin Lopez a accordé une interview à Movistar, qui lui a demandé s’il allait remettre le couvert au Bernabeu. Sa réponse est excellente : « Mettre un hat trick dans le Clasico ? Putain… Je ne sais pas, ce serait une sensation incroyable. Ca peut se faire mais c’est une partie très difficile. Si, déjà, on gagne, ça m’ira très bien. Peu importe si je marque ou pas. J’espère simplement faire un grand match et gagner ».

Le dernier hat trick barcelonais dans un Clasico remonte à 2018 et était l’œuvre de Luis Suarez. Depuis, trois Madrilènes ont réussi cet exploit, Karim Benzema, Vinicius Jr et Kylian Mbappé la saison passée.