Le FC Barcelone retient son souffle à l’approche du choc face au Real Madrid : Lamine Yamal n’est pas à 100%, et sa participation au Clasico serait compromise.

À Barcelone, l’inquiétude grandit à mesure que le Clasico approche (dimanche, 16h15). Le joyau du club, Lamine Yamal, traverse une période compliquée sur le plan physique. Selon les informations venues du staff médical, le jeune ailier espagnol souffre de douleurs musculaires persistantes liées à un surmenage accumulé ces dernières semaines. Et même s’il ne présente pas de blessure grave, son état actuel ne lui permet pas d’aborder le match contre le Real Madrid dans des conditions optimales.

Yamal n’est pas prêt pour le Clasico

Le duel face à l’Olympiacos, en Ligue des champions, a été révélateur. Yamal est apparu emprunté, sans la vivacité qui le caractérise, incapable d’enchaîner les accélérations qui faisaient sa force. Sa perte de vitesse, son manque de fraîcheur et une certaine difficulté à conclure les actions inquiètent sérieusement le staff. D’après les médecins, ces signaux sont typiques d’une fatigue musculaire profonde, possiblement liée à un début de pubalgie. Une situation que Hansi Flick prend très au sérieux. Suspendu pour ce match, l’entraîneur allemand sait que son prodige de 18 ans est un élément clé de son système offensif. Mais le risque est grand : forcer Yamal à jouer diminué, c’est prendre le pari d’une rechute, voire d’une blessure plus sérieuse.

« Si ce n’était pas Lamine, il ne jouerait pas »

Les médecins ont été clairs : le joueur a besoin de repos. Pourtant, en interne, la pression est immense. D’après les dernières informations de Don Balon, Flick aurait l’intention de ménager son jeune crack, peut-être en le faisant débuter sur le banc avant de l’utiliser en seconde période, si le scénario du match l’exige. Dans le vestiaire, la prudence domine. « Si ce n’était pas Lamine, il ne jouerait pas », souffle une source proche du groupe. Le FC Barcelone avance donc vers ce Clasico avec la crainte de voir son joyau trop juste physiquement.