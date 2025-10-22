La vie nocturne de Lamine Yamal (18 ans) inquiète les dirigeants du FC Barcelone au plus haut point cette saison.

Au FC Barcelone, le talent de Lamine Yamal ne fait plus débat. À seulement 18 ans, l’ailier espagnol est déjà l’un des joyaux les plus précieux de la Masia et le symbole d’un renouveau tant espéré par les supporters catalans. Mais si le Barça se réjouit de ses prouesses sur le terrain, les dirigeants commencent à s’inquiéter de plus en plus de ce qui se passe en dehors.

Selon Don Balon, la vie nocturne et le mode de vie du jeune prodige susciteraient de réelles interrogations. Contrairement à Lionel Messi, discret et entièrement dévoué au football, Yamal affiche une personnalité plus expansive, plus exposée, presque à la Neymar. Caméras, réseaux sociaux, événements mondains : il aime être vu, il aime briller. Une attitude que les cadres du club jugent déjà un peu trop risquée pour un joueur encore en construction.

Nicki Nicole, mauvaise influence sur Lamine Yamal ?

Les dirigeants blaugranas auraient notamment remarqué une tendance à multiplier les apparitions publiques et les collaborations publicitaires. Lamine s’affiche sur les réseaux, partage ses moments de vie et interagit abondamment avec ses fans. Rien d’anormal pour un jeune de son âge, mais dans un environnement aussi exigeant que celui du Barça, chaque minute de repos, chaque moment de concentration compte. Et c’est justement là que le bât blesse.

Selon les informations venues d’Espagne, Yamal aurait du mal à gérer son rythme nocturne. S’il ne s’agit pas de sorties démesurées ou de comportements problématiques, son entourage évoque des nuits trop courtes, marquées par des heures interminables passées sur les jeux vidéo. Le jeune international espagnol serait devenu accro à un célèbre jeu de football, au point de veiller tard pour enchaîner les parties, sacrifiant ainsi un sommeil essentiel à la récupération physique d’un joueur professionnel. Sa vie intime avec la médiatique Nicki Nicole fait également parie des inquiétudes des dirigeants blaugrana.

Flick s’inquiète de sa vie nocturne

Hansi Flick, conscient du potentiel immense de son attaquant, commencerait à s’inquiéter sérieusement de ce manque de discipline invisible mais réel. Le technicien allemand, réputé pour sa rigueur, aurait rappelé à son joueur l’importance du repos et de la concentration, conditions indispensables pour maintenir le niveau d’exigence que réclame le Barça.

Le club, de son côté, surveille attentivement la situation. L’encadrement technique et le staff médical auraient mis en place un suivi plus strict, afin d’éviter que la vie extra-sportive de Yamal ne vienne compromettre sa progression fulgurante. Le Barça veut protéger son bijou… mais il sait aussi qu’à cet âge, la frontière entre la gloire et la dérive est souvent très fine.