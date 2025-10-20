L’Allemand n’a pas apprécié son propre comportement lors du dernier match du Barça.

Hansi Flick a été exclu en fin de rencontre contre Girone (2-1). Aperçu en train de faire deux bras d’honneur, le coach du Barça a fait son mea culpa ce lundi en conférence de presse, lui qui risque une lourde suspension de la part de la commission de discipline de La Liga. « Quand je me vois dans cet état à la télévision je n’aime pas ça. Je ne veux pas que mon petit-fils me voit faire ce que j’ai fait contre Gérone. Je dois donc probablement changer mon comportement », a-t-il glissé devant les médias.

Flick beaucoup plus démonstratif qu’au Bayern

Très flegmatique lors de ses passages au Bayern Munich (2019-2021) et en sélection allemande (2021-2023), Flick est beaucoup plus démonstratif depuis qu’il est sur le banc blaugrana. Et il s’en est expliqué. « Je ne suis pas nerveux. Mais peut-être que mes émotions ne sont plus les mêmes qu’avant. Je me souviens quand j’étais entraîneur du Bayern Munich, les images du match face au Barça (8-2 en quart de finale de la Ligue des champions 2020, NDLR) montraient que sur le premier but, le deuxième et le huitième j’avais eu la même réaction: les gens disaient que je ne souriais jamais ! »