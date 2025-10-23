RC Lens : un Sang et Or brillera plus que les autres face à l’OM
Le FC Barcelone met les choses au clair pour Yamal avant le Clasico

Lamine Yamal célébrant son but lors de la victoire du FC Barcelone sur l'Olympiakos (6-1).
Raphaël Nouet
23 octobre 2025

Alors que des médias ont annoncé que Lamine Yamal n’était pas totalement opérationnel et pourrait manquer le Clasico, le FC Barcelone a rétabli la vérité.

Il n’a fallu qu’une photo au FC Barcelone, accompagnée d’un court message, pour rassurer ses supporters. Non, Lamine Yamal ne va pas manquer le Clasico. En tout cas, en ce jeudi 23 octobre, l’ailier de 18 ans va très bien et s’entraîne tout à fait normalement. Le club a publié un cliché de lui lors de la séance du jour, accompagné du chiffre 304 (le code postal de la ville où il a vécu) et d’un grand soleil. On ne peut pas être plus clair !

Yamal va très bien malgré les rumeurs

Cette photo était presque devenue une nécessité devant les messages alarmistes diffusés par certains médias. Don Balon, autrefois un magazine respectable, désormais un site dédié à la polémique, a ainsi écrit que Yamal était tellement diminué par sa blessure à l’aine qu’il ne jouerait pas si ce n’était pas lui. Ou encore que le staff médical estime qu’il est surmené actuellement, alors qu’il n’a pas joué de toute la trêve internationale…

Après une saison 2024-25 sensationnelle, le FC Barcelone et sa star sont victimes d’attaques de toutes sorties, généralement des informations nuisibles destinées à semer la discorde dans les rangs. Des attaques venues de Madrid mais également de l’intérieur, car des élections présidentielles pourraient avoir lieu prochainement…

FC BarceloneLiga
