Bonne nouvelle pour le Real Madrid avant la réception du FC Barcelone dimanche : trois joueurs blessés sont de retour à l’entraînement et seront opérationnels pour le choc.

Au lendemain de la laborieuse victoire sur la Juventus (1-0), le Real Madrid s’est tourné vers le Clasico de dimanche. Un match toujours très important mais qui le sera un peu plus cette fois car les Merengue devancent de deux points leurs rivaux séculaires. Un succès et les Blaugranas seraient à cinq longueurs, un écart qu’il sera difficile de combler ensuite.

Une défense consolidée par les retours

Pour cette affiche, Xabi Alonso va pouvoir compter sur trois joueurs qui étaient blessés ces derniers temps : Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold et Dani Carvajal. Soit trois défenseurs, dont les deux qui se partagent le poste de latéral droit. Suivant la configuration qu’il voudra donner à son équipe, l’entraîneur du Real titularisera l’Anglais ou l’Espagnol. Cela permettra à Federico Valverde de remonter d’un cran. Huijsen, lui, devrait retrouver sa place dans l’axe, sans doute aux côtés de Militao.

Avec une défense au complet, un milieu qui a retrouvé un Jude Bellingham décisif et une attaque où Kylian Mbappé continue d’empiler les buts pendant que Vinicius Jr retrouve son meilleur niveau, le Real Madrid aura de sérieux arguments à faire valoir. Et les armes pour faire oublier l’incroyable 0-4 de la saison passée à la même époque…