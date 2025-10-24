PSG Mercato : Dembélé recadré en privé par Al-Khelaïfi, la porte est grande ouverte !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM : Le club idéal pour Endrick ? Ses exigences collent parfaitement à Marseille !

OM : Le club idéal pour Endrick ? Ses exigences collent parfaitement à Marseille !
Louis Chrestian
24 octobre 2025

Et si l’OM réalisait un coup de folie dès janvier ? Le jeune prodige Endrick, en difficulté au Real Madrid, va quitter la capitale espagnole cet hiver. Et selon plusieurs sources, le Brésilien a posé des conditions très précises pour son futur club… qui collent étrangement au profil du club phocéen.

Les folles exigences d’Endrick pour son prochain club

À seulement 19 ans, Endrick vit un début d’aventure compliqué au Real Madrid. Blessé, puis bloqué par la concurrence de ViniciusRodrygo et Brahim Díaz, le joyau auriverde n’a disputé aucune minute officielle depuis la reprise.
Selon El Chiringuito, une réunion s’est tenue jeudi entre son entourage et la direction madrilène : le départ en prêt en janvier est acté.

Mais pas n’importe où !
D’après ESPN BrésilEndrick veut un club :

  • évoluant dans l’un des cinq grands championnats européens,
  • participant à une compétition européenne,
  • pratiquant un football offensif,
  • et capable de viser le titre dans son championnat.

Et surtout, il ne sera pas prêté en Espagne, pour ne pas affronter son club parent en Liga.

L’OM coche toutes les cases !

À la recherche d’un renfort offensif pour dynamiser sa deuxième partie de saison, l’Olympique de Marseille apparaît comme une destination parfaite pour Endrick.
Le club phocéen joue l’Europe, propose un football porté vers l’avant sous Roberto De Zerbi, et offre un environnement bouillant, taillé pour révéler les jeunes talents sud-américains.

Dans les coulisses, des premiers contacts auraient été pris selon certaines indiscrétions venues du Brésil. L’OM suivrait de très près le dossier, conscient qu’un prêt d’Endrick représenterait un coup d’éclat médiatique énorme, à la fois sportif et commercial.

“Il veut jouer, pas regarder les autres briller”

Du côté du Real Madrid, la décision est logique : Endrick doit jouer.
Un proche du dossier explique :

“Endrick veut progresser, il veut du temps de jeu. Il est prêt à découvrir un nouveau championnat, à condition que ce soit un club qui joue pour gagner.”

Vers un prêt en janvier ?

Si rien n’est encore signé, le mercato hivernal s’annonce bouillant. L’OM rêve d’un grand nom, le Real veut faire grandir sa pépite, et Endrick cherche une équipe à sa mesure.
Le puzzle semble presque parfait.

MercatoOMReal Madrid
#A la une#RUMEURS

Les plus lus

Ousmane Dembélé (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : Dembélé recadré en privé par Al-Khelaïfi, la porte est grande ouverte !

Par Bastien Aubert
Barça : Lamine Yamal accuse le Real Madrid de voleur en direct !
FC Barcelone...

Barça : Lamine Yamal accuse le Real Madrid de voleur en direct !

Par Louis Chrestian
Le RC Lens a trouvé le parfait remplaçant d’Agbonifo !
Mercato...

Le RC Lens a trouvé le parfait remplaçant d’Agbonifo !

Par Louis Chrestian
OM : Après Paixao, un autre joueur de Feyenoord fait un énorme appel du pied à Marseille !
Mercato...

OM : Après Paixao, un autre joueur de Feyenoord fait un énorme appel du pied à Marseille !

Par Louis Chrestian
Barça : Léo Messi furieux contre Joan Laporta ! La vérité éclate enfin
FC Barcelone...

Barça : Léo Messi furieux contre Joan Laporta ! La vérité éclate enfin

Par Louis Chrestian
OM : Le club idéal pour Endrick ? Ses exigences collent parfaitement à Marseille !
Mercato...

OM : Le club idéal pour Endrick ? Ses exigences collent parfaitement à Marseille !

Par Louis Chrestian
ASSE : Joshua Duffus au placard ! Horneland s’explique !
ASSE...

ASSE : Joshua Duffus au placard ! Horneland s’explique !

Par Louis Chrestian
Franck Haise poursuit sa malédiction ! Une aubaine pour le Stade Rennais ?
OGC Nice...

Franck Haise poursuit sa malédiction ! Une aubaine pour le Stade Rennais ?

Par Louis Chrestian
ASSE : Un changement de système à prévoir ? Eirik Horneland donne sa réponse !
ASSE...

ASSE : Un changement de système à prévoir ? Eirik Horneland donne sa réponse !

Par Louis Chrestian
Tylel Tati a tranché entre le PSG et le Barça : le FC Nantes se frotte les mains !
FC Barcelone...

Tylel Tati a tranché entre le PSG et le Barça : le FC Nantes se frotte les mains !

Par Louis Chrestian
Lamine Yamal célébrant son but contre l'Olympiakos avec Fermin.
FC Barcelone...

Une légende du Real Madrid s’incline devant Lamine Yamal (FC Barcelone)

Par Raphaël Nouet
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : le feuilleton Stassin est terminé !

Par Bastien Aubert
Igor Paixao en action face au Sporting Portugal.
Ligue 1...

OM : Paixao a battu un record vieux de 13 ans

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, avec Lamine Yamal.
Compétitions...

FC Barcelone : la vidéo choc des présentations entre Hansi Flick et Nicki Nicole ! 

Par Bastien Aubert
Pierre Ménès lors d'un match au Parc des Princes.
Ligue 1...

PSG : Pierre Ménès reconnaît une erreur mais fracasse un Parisien

Par Raphaël Nouet
Les Lillois récupérant le ballon après le but d'Igamane pour revenir à 2-3.
Ligue Europa...

Entre folie, polémique et frustration, le LOSC s’incline face au PAOK, les notes des Dogues

Par Raphaël Nouet
Djylian N'Guessan (ASSE)
ASSE...

ASSE : ça chauffe pour N’Guessan, transfert record en vue ?

Par Bastien Aubert
Le patron du RC Lens, Joseph Oughourlian, en discussion avec les dirigeants du Paris FC.
Ligue 1...

RC Lens : Oughourlian cherche un nouvel actionnaire mais…

Par Raphaël Nouet
Les Kita au FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes : les Kita bloquent le mercato, Castro pris au piège !

Par Bastien Aubert
Etta Eyong
FC Barcelone...

Mercato : avant le Clasico, le Real Madrid veut voler un attaquant au FC Barcelone !

Par Bastien Aubert
Ludovic Blas (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : quel levier Habib Beye peut-il encore activer pour sauver sa tête ?

Par Bastien Aubert
ASSE : une recrue estivale des Verts s’inspire d’une légende du Real Madrid
ASSE...

ASSE : une recrue estivale des Verts s’inspire d’une légende du Real Madrid

Par Laurent Hess
Corentin Tolisso célébrant son but contre le FC Bâle.
Ligue Europa...

Greif décisif, Satriano décevant… les notes d’un OL vainqueur de Bâle dans la douleur

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, répondant à une interview après la défaite contre Lille.
FC Nantes...

FC Nantes : le groupe pour le Paris FC avec des surprises

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet