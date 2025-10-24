OM : Le club idéal pour Endrick ? Ses exigences collent parfaitement à Marseille !

Et si l’OM réalisait un coup de folie dès janvier ? Le jeune prodige Endrick, en difficulté au Real Madrid, va quitter la capitale espagnole cet hiver. Et selon plusieurs sources, le Brésilien a posé des conditions très précises pour son futur club… qui collent étrangement au profil du club phocéen.

Les folles exigences d’Endrick pour son prochain club

À seulement 19 ans, Endrick vit un début d’aventure compliqué au Real Madrid. Blessé, puis bloqué par la concurrence de Vinicius, Rodrygo et Brahim Díaz, le joyau auriverde n’a disputé aucune minute officielle depuis la reprise.

Selon El Chiringuito, une réunion s’est tenue jeudi entre son entourage et la direction madrilène : le départ en prêt en janvier est acté.

Mais pas n’importe où !

D’après ESPN Brésil, Endrick veut un club :

évoluant dans l’un des cinq grands championnats européens ,

, participant à une compétition européenne ,

, pratiquant un football offensif ,

, et capable de viser le titre dans son championnat.

Et surtout, il ne sera pas prêté en Espagne, pour ne pas affronter son club parent en Liga.

L’OM coche toutes les cases !

À la recherche d’un renfort offensif pour dynamiser sa deuxième partie de saison, l’Olympique de Marseille apparaît comme une destination parfaite pour Endrick.

Le club phocéen joue l’Europe, propose un football porté vers l’avant sous Roberto De Zerbi, et offre un environnement bouillant, taillé pour révéler les jeunes talents sud-américains.

Dans les coulisses, des premiers contacts auraient été pris selon certaines indiscrétions venues du Brésil. L’OM suivrait de très près le dossier, conscient qu’un prêt d’Endrick représenterait un coup d’éclat médiatique énorme, à la fois sportif et commercial.

“Il veut jouer, pas regarder les autres briller”

Du côté du Real Madrid, la décision est logique : Endrick doit jouer.

Un proche du dossier explique :

“Endrick veut progresser, il veut du temps de jeu. Il est prêt à découvrir un nouveau championnat, à condition que ce soit un club qui joue pour gagner.”

Vers un prêt en janvier ?

Si rien n’est encore signé, le mercato hivernal s’annonce bouillant. L’OM rêve d’un grand nom, le Real veut faire grandir sa pépite, et Endrick cherche une équipe à sa mesure.

Le puzzle semble presque parfait.