ASSE : gros coup de pression sur les Verts avant de recevoir Pau
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

RC Lens : Roberto De Zerbi encense et craint un joueur bien précis avant le choc !

RC Lens : Roberto De Zerbi encense et craint un joueur bien précis avant le choc !
Louis Chrestian
24 octobre 2025

À la veille du déplacement du RC Lens, Roberto De Zerbi s’est montré particulièrement élogieux envers un joueur Sang et Or… et pas n’importe lequel !
Le technicien italien, connu pour son exigence et son sens du détail, a tenu à mettre en garde ses joueurs face à un élément qu’il juge “différent”.

De Zerbi : “Thauvin est un joueur fort, différent des autres”

Interrogé en conférence de presse, l’entraîneur a lâché quelques mots qui ont retenu l’attention :

Thauvin est un joueur fort, je l’ai bien aimé à l’Udinese. Je sais qu’il a marqué beaucoup de buts. Quand je jouais, j’avais des caractéristiques similaires à lui, donc je l’aime encore plus. Il faudra être attentif dans la surface, c’est un joueur différent des autres joueurs de Lens.

Une déclaration pleine de respect, mais aussi une alerte claire adressée à sa défense : Thauvin sera à surveiller comme le lait sur le feu.

Thauvin, la bonne surprise du RC Lens ?

Depuis son arrivée dans le Nord, Florian Thauvin s’impose comme l’une des valeurs sûres du secteur offensif lensois et visiblement, son impact ne passe pas inaperçu, même chez les coachs adverses.

De Zerbi le sait : Thauvin peut faire la différence

Entre sa capacité à frapper de loin, à créer du danger dans les petits espaces et à surgir dans la surface, Thauvin est exactement le genre de joueur capable de faire basculer un match.
De Zerbi le sait… et il le redoute.

OMRC Lens
#A la une#CONFÉRENCE DE PRESSE

Les plus lus

Larry Tanenbaum, le propriétaire de l'ASSE
ASSE...

ASSE : gros coup de pression sur les Verts avant de recevoir Pau

Par William Tertrin
RC Lens : après Thauvin, un autre Lensois bientôt appelé en équipe de France ?
Equipe de France...

RC Lens : après Thauvin, un autre Lensois bientôt appelé en équipe de France ?

Par William Tertrin
L’OM devant le PSG, Luis Enrique s’en fout complètement !
Ligue 1...

L’OM devant le PSG, Luis Enrique s’en fout complètement !

Par William Tertrin
Stade Rennais : Habib Beye et Franck Haise, destins croisés avant le choc !
OGC Nice...

Stade Rennais : Habib Beye et Franck Haise, destins croisés avant le choc !

Par Louis Chrestian
OM : Roberto De Zerbi annonce déjà une recrue pour l’Olympique de Marseille !
Mercato...

OM : Roberto De Zerbi annonce déjà une recrue pour l’Olympique de Marseille !

Par Louis Chrestian
RC Lens : Pierre Sage règle ses comptes avec Roberto De Zerbi !
OM...

RC Lens : Pierre Sage règle ses comptes avec Roberto De Zerbi !

Par Louis Chrestian
RC Lens : Roberto De Zerbi encense et craint un joueur bien précis avant le choc !
OM...

RC Lens : Roberto De Zerbi encense et craint un joueur bien précis avant le choc !

Par Louis Chrestian
Ousmane Dembélé (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : Dembélé recadré en privé par Al-Khelaïfi, la porte est grande ouverte !

Par Bastien Aubert
Barça : Lamine Yamal accuse le Real Madrid de voleur en direct !
FC Barcelone...

Barça : Lamine Yamal accuse le Real Madrid de voleur en direct !

Par Louis Chrestian
Le RC Lens a trouvé le parfait remplaçant d’Agbonifo !
Mercato...

Le RC Lens a trouvé le parfait remplaçant d’Agbonifo !

Par Louis Chrestian
OM : Après Paixao, un autre joueur de Feyenoord fait un énorme appel du pied à Marseille !
Mercato...

OM : Après Paixao, un autre joueur de Feyenoord fait un énorme appel du pied à Marseille !

Par Louis Chrestian
Barça : Léo Messi furieux contre Joan Laporta ! La vérité éclate enfin
FC Barcelone...

Barça : Léo Messi furieux contre Joan Laporta ! La vérité éclate enfin

Par Louis Chrestian
OM : Le club idéal pour Endrick ? Ses exigences collent parfaitement à Marseille !
Mercato...

OM : Le club idéal pour Endrick ? Ses exigences collent parfaitement à Marseille !

Par Louis Chrestian
ASSE : Joshua Duffus au placard ! Horneland s’explique !
ASSE...

ASSE : Joshua Duffus au placard ! Horneland s’explique !

Par Louis Chrestian
Franck Haise poursuit sa malédiction ! Une aubaine pour le Stade Rennais ?
OGC Nice...

Franck Haise poursuit sa malédiction ! Une aubaine pour le Stade Rennais ?

Par Louis Chrestian
ASSE : Un changement de système à prévoir ? Eirik Horneland donne sa réponse !
ASSE...

ASSE : Un changement de système à prévoir ? Eirik Horneland donne sa réponse !

Par Louis Chrestian
Tylel Tati a tranché entre le PSG et le Barça : le FC Nantes se frotte les mains !
FC Barcelone...

Tylel Tati a tranché entre le PSG et le Barça : le FC Nantes se frotte les mains !

Par Louis Chrestian
Lamine Yamal célébrant son but contre l'Olympiakos avec Fermin.
FC Barcelone...

Une légende du Real Madrid s’incline devant Lamine Yamal (FC Barcelone)

Par Raphaël Nouet
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : le feuilleton Stassin est terminé !

Par Bastien Aubert
Igor Paixao en action face au Sporting Portugal.
Ligue 1...

OM : Paixao a battu un record vieux de 13 ans

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, avec Lamine Yamal.
Compétitions...

FC Barcelone : la vidéo choc des présentations entre Hansi Flick et Nicki Nicole ! 

Par Bastien Aubert
Pierre Ménès lors d'un match au Parc des Princes.
Ligue 1...

PSG : Pierre Ménès reconnaît une erreur mais fracasse un Parisien

Par Raphaël Nouet
Les Lillois récupérant le ballon après le but d'Igamane pour revenir à 2-3.
Ligue Europa...

Entre folie, polémique et frustration, le LOSC s’incline face au PAOK, les notes des Dogues

Par Raphaël Nouet
Djylian N'Guessan (ASSE)
ASSE...

ASSE : ça chauffe pour N’Guessan, transfert record en vue ?

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet