RC Lens : Roberto De Zerbi encense et craint un joueur bien précis avant le choc !

À la veille du déplacement du RC Lens, Roberto De Zerbi s’est montré particulièrement élogieux envers un joueur Sang et Or… et pas n’importe lequel !

Le technicien italien, connu pour son exigence et son sens du détail, a tenu à mettre en garde ses joueurs face à un élément qu’il juge “différent”.

De Zerbi : “Thauvin est un joueur fort, différent des autres”

Interrogé en conférence de presse, l’entraîneur a lâché quelques mots qui ont retenu l’attention :

“Thauvin est un joueur fort, je l’ai bien aimé à l’Udinese. Je sais qu’il a marqué beaucoup de buts. Quand je jouais, j’avais des caractéristiques similaires à lui, donc je l’aime encore plus. Il faudra être attentif dans la surface, c’est un joueur différent des autres joueurs de Lens.”

Une déclaration pleine de respect, mais aussi une alerte claire adressée à sa défense : Thauvin sera à surveiller comme le lait sur le feu.

Thauvin, la bonne surprise du RC Lens ?

Depuis son arrivée dans le Nord, Florian Thauvin s’impose comme l’une des valeurs sûres du secteur offensif lensois et visiblement, son impact ne passe pas inaperçu, même chez les coachs adverses.

De Zerbi le sait : Thauvin peut faire la différence

Entre sa capacité à frapper de loin, à créer du danger dans les petits espaces et à surgir dans la surface, Thauvin est exactement le genre de joueur capable de faire basculer un match.

De Zerbi le sait… et il le redoute.