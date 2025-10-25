En très grande forme cette saison, Kylian Mbappé sera forcément attendu dimanche pour le Clasico. Et il n’a pas attendu pour lancer les hostilités.

Logiquement, Kylian Mbappé a été élu meilleur joueur du Real Madrid pour septembre, remportant le prix « Jugador Cinco Estrellas » pour le deuxième mois consécutif. Avec 10 buts et une passe décisive en 6 matches toutes compétitions confondues, ses performances ont été déterminantes pour l’équipe.

« C’est un plaisir d’être à nouveau le joueur du mois. Nous avons gagné beaucoup de matches et marqué beaucoup de buts. Nous sommes très heureux de la manière dont nous jouons et gagnons. Nous espérons continuer ainsi », a confié l’attaquant français.

« Nous ne voulons pas seulement jouer, nous voulons gagner »

À propos du Clasico, dimanche à 16h15, Mbappé a également envoyé un message fort au Barça : « C’est le match que tout le monde veut voir. Au niveau des clubs, il n’y a rien de plus spécial que ce match. On peut seulement le comparer à un grand match de Ligue des champions, mais au niveau de la Liga, il n’y a pas d’autre rencontre comme Real Madrid – Barcelone. Mais nous, nous ne voulons pas seulement jouer, nous voulons gagner. »

Il faut dire que le Real veut prendre sa revanche après les humiliations de la saison dernière : 4 défaites en 4 Clasicos. Hansi Flick et ses hommes sont prévenus !