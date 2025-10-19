Buteur sur une passe lumineuse de son compère Arda Güler, Kylian Mbappé a permis au Real Madrid de s’imposer devant Getafe au Colisée (1-0) et de repasser devant le FC Barcelone en tête de la Liga.

Kylian Mbappé ne peut décidément plus se passer d’Arda Güler. Au Colisée, et alors que le Real Madrid butait sur le coffre-fort de Getafe, Xabi Alonso a remplacé Eduardo Camavinga par le milieu de terrain turc peu après l’heure de jeu et il n’a fallu qu’un quart d’heure à ce dernier pour trouver la clé.

Güler, le meilleur allié de Mbappé

Alerté dans sa zone d’influence préférée, Güler a temporisé et rapidement glissé le ballon dans la course de Mbappé, qui s’en est allé battre David Soria avec l’aide du poteau et à la limite du hors-jeu (0-1, 80e). Il s’agit du onzième match consécutif dans lequel l’attaquant tricolore marque au moins un but. Sa dixième réalisation de la saison en Liga qui vient confirmer que sa connexion avec son cadet turc est la seule vraie avancée du Real Madrid version Xabi Alonso.

Un Real Madrid encore en chantier

Car, pour le reste, les Merengues ont encore peiné dans l’élaboration du jeu… face à une équipe qui a terminé à neuf (Sancris, 77e et Nyom, 84e expulsés) ! Jude Bellingham a été décevant en pointe haute tandis que Rodrygo n’a pas assez touché de ballons et pesé dans son couloir gauche. Quant à Franco Mastantuono, on persiste à croire qu’il ne doit pas occuper cette place d’ailier droit que son coach veut lui faire endosser à tout prix. A une semaine du Clasico contre le FC Barcelone au Bernabeu (16h15), les chantiers sont encore nombreux mais ce Real Madrid engrange avec deux points d’avance sur son grand rival.