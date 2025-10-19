Selon les médias espagnols, Xabi Alonso va titulariser Kylian Mbappé pour le déplacement du Real Madrid sur la pelouse de Getafe ce soir. Avec le risque qu’il rechute face à une équipe agressive…

Il y a une semaine, Kylian Mbappé quittait le rassemblement de l’équipe de France, après un seul match joué, face à l’Azerbaïdjan (3-0), au cours duquel il a marqué et fait marquer. Le capitaine des Bleus avait été touché à sa cheville douloureux pendant la partie et ne voulait prendre aucun risque. Il a donc fait une croix sur le déplacement en Islande (2-2) pour rentrer à Madrid et se soigner. Mais les choses se sont tellement bien passées pour lui niveau récupération qu’il est déjà opérationnel après avoir participé à l’intégralité des deux dernières séances.

Getafe est l’une des équipes les plus dures de Liga

Non seulement le natif de Bondy va faire le voyage dans la banlieue madrilène mais, en plus, tous les médias espagnols s’unissent pour dire qu’il sera titulaire. Avec le risque de rechute que cela engendre. Car, comme le rappelle L’Equipe, Getafe est réputée pour être l’une des équipes les plus dures de Liga. Ses joueurs n’hésitent pas à multiplier les fautes pour éviter aux grosses équipes de développer leur jeu.

Xabi Alonso va donc prendre un gros risque s’il titularise Mbappé car, en cas de rechute, donc de blessure longue durée, il sera privé de sa principale arme offensive alors que les semaines à deux matches vont s’enchaîner pendant un mois !