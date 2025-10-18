En conférence de presse, l’entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, a été interrogé sur un possible départ d’Endrick cet hiver en prêt, à l’OM ou au PSG, clubs intéressés parmi d’autres.

Ca a été la grosse rumeur transfert en France cette semaine : l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain seraient intéressés par un prêt d’Endrick en janvier. L’attaquant de 19 ans n’a pas disputé une seule minute avec le Real Madrid depuis le début de la saison. Barré par Kylian Mbappé dans le onze de départ, il se voit préférer son compatriote Rodrygo au moment des remplacements. Il piaffe d’impatience sur le banc et la meilleure solution serait qu’il parte en prêt en janvier, histoire de continuer sa progression.

« Endrick ne m’a pas demandé à partir »

Xabi Alonso a été interrogé sur le sujet en conférence de presse ce samedi, à la veille du déplacement à Getafe. Sa réponse a été on ne peut plus claire : « Endrick ne m’a pas demandé à partir et ce n’est même pas dans mon esprit. Même chose pour Gonzalo Garcia ». L’entraîneur merengue a très certainement envie de conserver un effectif le plus large possible car il sait que les blessures peuvent rapidement le réduire. La saison dernière, la défenseur centrale du Real s’était retrouvée grandement diminuée après les blessures de Militao et Alaba.

Reste qu’Endrick, qui a déjà vécu une saison 2024-25 compliquée, aurait besoin de jouer pour continuer à progresser. A son âge, six mois sur le banc, c’est énorme et de nature à couper un élan qui s’annonçait tellement brillant quand il évoluait à Palmeiras…