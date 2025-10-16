Le PSG sur le point de torpiller une priorité estivale du Real Madrid
L’OM veut Endrick pour l’après Aubameyang !

L’OM veut Endrick pour l’après Aubameyang !
Louis Chrestian
16 octobre 2025

C’est une rumeur qui affole déjà la planète foot : l’Olympique de Marseille aurait jeté son dévolu sur Endrick, le prodige brésilien du Real Madrid.

Le jeune attaquant de 19 ans, arrivé cet été en provenance de Palmeiras, n’a toujours pas joué la moindre minute sous les ordres de Xabi Alonso. Une situation qui commence à faire grincer des dents du côté de son entourage… et à donner des idées à plusieurs clubs européens.

L’OM veut frapper un grand coup

À Marseille, le timing semble idéal. Avec les absences à venir d’Amine Gouiri et de Pierre-Emerick Aubameyang durant la CAN 2025, le club phocéen cherche une solution offensive d’urgence mais aussi un pari d’avenir.

Et selon plusieurs sources proches du dossier, Mehdi Benatia aurait déjà coché le nom d’Endrick tout en explorant la piste d’un prêt avec option d’achat raisonnable.

Un coup XXL à 35 millions d’euros ?

Estimé à 35 millions d’euros sur le marché, Endrick représente un dossier complexe, mais pas impossible. L’idée d’un prêt court terme avec une option d’achat et une clause de rachat pourrait séduire le Real, désireux de lui offrir du temps de jeu sans pour autant le brader.

Du côté de Marseille, Endrick pourrait enflammer le Vélodrome, lui qui est capable d’apporter vitesse, créativité et flair devant le but.

Un pari ambitieux, mais pas insensé pour un club désormais prêt à miser sur la jeunesse et la projection.
Après Robinio Vaz, place peut-être au phénomène Endrick ?

Mercato OM Real Madrid
#A la une #RUMEURS #TRANSFERTS

