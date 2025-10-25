Le FC Barcelone se fait claquer la porte au nez pour ce transfert XXL

Annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone, Julián Alvarez est encore loin de quitter l’Atlético.

Le dossier Julián Alvarez continue de faire parler de lui. Depuis pas mal de temps maintenant, des rumeurs évoquent un intérêt du FC Barcelone ou un mécontentement du joueur, pourtant sous contrat jusqu’en 2030 avec une clause libératoire proche de 500 millions d’euros.

Alvarez bientôt prolongé ?

L’attaquant, qui avait choisi l’Atlético en 2024 malgré des offres plus généreuses comme celle du PSG, se dit heureux à Madrid. Son agent, Fernando Hidalgo, a mis fin aux spéculations auprès de Calciomercato.it : « Rien de ce qui a été écrit n’est vrai. Ce ne sont que des spéculations fantaisistes. »

Le club, de son côté, prévoit même d’ouvrir des discussions pour améliorer son contrat, preuve de l’importance grandissante d’Alvarez dans l’équipe après seulement un peu plus d’un an.