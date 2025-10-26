Buteur sur une panenka maline face à l’OM, Odsonne Édouard a tout de même de gros progrès à faire, selon son coach Pierre Sage.

Recruté cet été lors du tout dernier jour du mercato, Odsonne Édouard, nouvel avant-centre du RC Lens, n’a pas tardé à faire parler de lui. En effet, il a trouvé le chemin des filets à chacune de ses trois dernières apparitions. Trois buts, trois scénarios différents, dont un penalty face à l’OM samedi soir, mais une même efficacité qui commence à peser sur les résultats lensois.

« On en attend plus de lui »

Pour son entraîneur Pierre Sage, cette réussite est loin d’être une surprise, mais l’attaquant a encore une belle marge de progression. Le coach lensois se montre à la fois satisfait et exigeant : « J’espère qu’il en est au début. Il se met au niveau sur le plan athlétique, au niveau du rythme. Il a marqué de trois manières différentes : dans le jeu, sur un corner de la tête et, ce samedi soir, sur penalty. Il a une palette de solutions pour la finition qui est assez importante. On en attend plus de lui dans le jeu, dans les efforts. Il est dans une phase où il avance. On va gérer cette progression, qui nécessitera parfois du repos, parfois plus de temps de jeu. C’est un joueur important, comme Rayan (Fofana), qui a aidé l’équipe à continuer de presser. Odsonne n’est pas encore au niveau qui sera le sien dans cinq ou six matches. »

Une déclaration qui en dit long sur la confiance placée en l’ancien joueur de Crystal Palace. Déjà décisif, Édouard n’a pourtant pas encore atteint, selon son coach, sa pleine puissance.

Une panenka osée

Son but face à Marseille, inscrit sur penalty face à Gerónimo Rulli, que Thauvin lui a laissé, a particulièrement marqué les esprits. D’un geste plein d’audace, Édouard a choisi la panenka, un choix aussi risqué que spectaculaire. Pierre Sage raconte la scène avec une pointe d’amusement et d’admiration.

« Ce n’était pas prévu qu’il tire, mais je pense qu’il avait prévu de faire ce geste-là. C’est toujours à double tranchant : si ça passe, c’est magnifique et on est un génie ; à l’inverse, si on loupe, on est vite couvert de honte. C’était peut-être pour lui le meilleur moyen de marquer face à ce gardien (Geronimo Rulli), excellent sur les tirs au but. »

L’audace d’Édouard a payé, renforçant un peu plus sa confiance et celle de tout un groupe qui semble retrouver son allant offensif. S’il maintient ce rythme et poursuit sa montée en puissance, le RC Lens pourrait bien tenir là l’un des attaquants les plus complets de la Ligue 1 cette saison…

Propos rapportés par nos confrères de Lensois.com.