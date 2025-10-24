Après Clauss, Samba et Thauvin ces dernières années, y’aura-t-il un nouveau joueur du RC Lens international français dans les mois à venir ?

Et si un autre Sang et Or suivait la voie tracée par Florian Thauvin, international français qui a été rappelé en octobre après des années d’absence ? Auteur de deux buts lors des deux dernières journées de Ligue 1, Odsonne Édouard retrouve peu à peu le niveau qui avait fait de lui l’un des grands espoirs du football européen. À 27 ans, l’attaquant du RC Lens renaît et rêve encore d’un destin en Bleu.

Odsonne Édouard garde espoir

Formé au Paris Saint-Germain, Odsonne Édouard a longtemps incarné l’avenir du football français en passant par toutes les catégories, avec notamment 17 buts en 14 capes chez les Espoirs. Malgré ses prestations, Édouard n’a jamais goûté à une convocation en équipe de France A. Un manque qu’il ne vit pas comme un regret, mais comme une motivation, comme il l’a raconté pour L’Équipe.

« Si je n’ai pas été appelé en A comme eux (les joueurs avec qui il évoluait en jeune), c’est que je n’en ai pas fait assez. Je ne ferme pas de porte à Haïti (qui le courtise), mais j’ai fait toutes mes classes en équipe de France, donc ce serait la suite logique pour moi. J’ai toujours espoir, j’espère qu’un jour ça arrivera. »

« J’ai reçu des offres financièrement supérieures »

Transféré en septembre dernier de Crystal Palace, Édouard a retrouvé un environnement à sa mesure du côté de Lens. « Mi-juillet, j’ai reçu un appel de Jean-Louis (Leca, directeur sportif du RC Lens). J’avais rencontré de manière anodine, à Paris, le coach Pierre Sage deux mois avant qu’il ne signe à Lens et je l’avais apprécié. On a discuté tout l’été, et ça s’est fait. »

Le choix n’était pas dicté par l’argent, mais par le projet : « Pour être honnête, ç’a été un effort (sur le plan salarial), mais j’avais besoin d’un bon projet, d’ambitions. J’ai reçu des offres financièrement supérieures, mais pas ce que je cherchais. Dès mes premiers entraînements ici, j’ai senti un groupe soudé, un staff qui va vers l’avant. Je savais qu’il y avait quelque chose de spécial à faire. »

Édouard en Bleu, un rêve impossible ?

Après un long passage à vide, le buteur a retrouvé le goût du filet — et de l’adrénaline : « Quand vous ne jouez plus, on vous oublie rapidement, donc mon premier but (à Auxerre, 2-1, le 4 octobre) était quelque chose d’important. Cette adrénaline m’avait manqué (un an et demi sans marquer). J’ai un objectif de buts en tête, mais je le garde pour moi. 30 ? Pourquoi pas (rires). »

Avec son retour en forme à Lens, Édouard rêve donc en grand. Si Didier Deschamps garde toujours un œil attentif sur les performances des attaquants de Ligue 1, et que le club artésien, déjà représenté par Thauvin, prouve qu’il est redevenu une terre de talents tricolores (Clauss, Samba), cela risque tout de même d’être compliqué, voire impossible, pour l’ancien Parisien.