Le LOSC détruit Metz et s’invite dans le top 4 de Ligue 1 (6-1)
RC Lens – OM : Sage met les choses au clair après son bad buzz avec De Zerbi

Pierre Sage dans les bras de Roberto De Zerbi avant RC Lens - OM
Fabien Chorlet
26 octobre 2025

Après RC Lens – OM (2-1), Pierre Sage est revenu sur ses propos polémiques envers Roberto De Zerbi.

Avant le choc entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille, Pierre Sage a connu un bad buzz après des déclarations sur Roberto De Zerbi. L’entraîneur lensois a avoué au média Carré avoir été déçu par le technicien italien lors de l’Olympico au Groupama Stadium entre l’OL et l’OM (2-3) du 22 septembre 2024. « J’attendais qu’il ait une considération pour moi, mais il se trouve qu’il ne me connaissait pas… J’étais parti voir un Rome – Sassuolo pour justement voir le Sassuolo de De Zerbi, donc vous imaginez bien que le coach et sa manière de jouer m’attiraient beaucoup. Et après, lorsqu’on a joué contre eux, on perd 3-2 en étant en supériorité numérique. Je me suis moins retrouvé dans ce qu’il dégage dans la relation avec l’autre coach. Alors peut-être que je l’ai trop regardé avec les yeux de quelqu’un qui était allé le voir jouer dans un match, un jour… Mais quand j’ai rencontré José Mourinho, Mikel Arteta, là j’ai eu la personne que j’étais allé voir. Ce n’est pas grave en soi. Le lendemain, il faisait jour ! »

« J’ai parlé avec De Zerbi avant le match »

Après le match contre l’OM, qui s’est soldé sur un succès des Sang et Or (2-1), Pierre Sage est revenu sur cette polémique, regrettant que ces propos aient pris de telles proportions. « Si c’est le seul problème du football français en ce moment, ça veut dire qu’il va très bien ! On m’a confronté à Habib Beye contre Rennes, on a parlé de Christophe Pélissier contre Auxerre parce qu’il y avait le cas Sinayoko, on m’a parlé de ce qu’avait dit Stéphane Gilli avant son match, sur le fait qu’on soit une équipe de transition et de coups de pied arrêtés. Mais ce n’est pas un match entre deux hommes, ce sont deux clubs. On met la lumière des projecteurs là où il ne faut pas. Ce sont deux équipes qui s’affrontent, ce sont ces choses là qui sont importantes. Nous on est seulement des acteurs de ça. J’ai parlé avec Roberto De Zerbi avant le match, je lui ai avoué tout le respect que j’avais pour lui. On a parlé foot et on s’est donné rendez-vous pour en reparler une nouvelle fois ! »

Ligue 1OMRC Lens
#CONFÉRENCE DE PRESSE#DÉCLARATIONS#POLEMIQUE

